Певні аромати мають вже впізнаваний шлейф, який можна розпізнати серед багатьох запахів на вулиці, пише 24 Канал з посиланням на Pshyk Pozpyv. Колись ці парфуми могли бути у вашій колекції, а якщо ви їх не мали й завжди хотіли, то саме час звернути на них увагу.

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Armani My Way

Це білоквітковий приємний аромат, що пахне ягідним конфітюром та суницею з ваніллю.

Paco Rabbane Olympea

У парфумі поєднана сіль та ваніль. Багато брендів парфумерних зараз такий аромат хоче інтерпретувати по-своєму, але саме Olympea є законодавицею таких солоних парфумів.

YSL Mon Paris

Цей парфум не є доволі старим, однак для тих, хто хочуть пахнути шампанським з полуничною, можуть звернути увагу на цей аромат.

Montale Intense Café

Парфум був колись настільки популярним, що став справжнім мейнстрімом. До цього аромату можуть повертатися всі, хто хоче мати кавовий запах.

YSL Libre

Більшість жінок ще досі люблять цей парфум, попри велику кількість нових ароматів та ніші. Парфум містить запах лаванди, мандарини та чорної смородини.

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Є ще давніші аромати, які начебто ніколи не вийдуть з моди, але при їхньому виборі варто бути обачними, оскільки деякі парфуми вже вважаються застарілими й антитрендовими.