До слова, справжня "лакова революція" відбулася в 1934 році. Саме тоді Чарльз Ревсон створив стійкий лак, який можна було носити кілька днів.

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Як змінювалися лаки для нігтів протягом 100 років

Популярна блогерка Жасмін Чізвелл, яка живе в будинку ікони стилю Мерилін Монро, вирішила показати, як змінювалися лаки для нігтів від 1920-х років. На жаль, лаки 1920 – 1930-х років не збереглися до нашого часу – вони повністю застигли, а побачити можна лише відтінок.

Однак від 1940-х років є ті, що можна досі нанести на нігті. За текстурою такі лаки нагадують сучасні й добре пігментовані.

Мода також впливала на індустрію лаків для нігтів, тому у 1970-х роках трендовими стали перламутрові відтінки. До 2000-х років майже всі лаки були у різних відтінках рожевого, червоного та коричневого кольорів, однак з настанням нового століття найпопулярнішим стає прозорий шимерний лак. Напевно, кожна дівчина у той час хоч раз робила манікюр з кольоровими блискітками.

У 2010 – 2020-х роках відтінків стає все більше. У 2010-х роках трендовим стає чорний лак, а у 2020-х – лавандовий.

Як змінилися лаки для нігтів за 100 років: дивіться відео

До слова перші гель-лаки з'явилися у 2010-х роках. Тоді почалася нова сторінка в історії манікюру, адже полімеризоване покриття можна носити кілька тижнів. У 2011 році з'явилися перші LED-лампи й відтоді манікюр з гель-лаком, який можна носити до 3 – 4 тижнів, став незамінною процедурою в житті багатьох жінок.