К слову, настоящая "лаковая революция" произошла в 1934 году. Именно тогда Чарльз Ревсон создал стойкий лак, который можно было носить несколько дней.

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Как менялись лаки для ногтей на протяжении 100 лет

Популярная блогерша Жасмин Чизвелл, которая живет в доме иконы стиля Мэрилин Монро, решила показать, как менялись лаки для ногтей от 1920-х годов. К сожалению, лаки 1920 – 1930-х годов не сохранились до нашего времени – они полностью застыли, а увидеть можно лишь оттенок.

Однако от 1940-х годов есть те, что можно до сих пор нанести на ногти. По текстуре такие лаки напоминают современные и хорошо пигментированы.

Мода также влияла на индустрию лаков для ногтей, поэтому в 1970-х годах трендовыми стали перламутровые оттенки. До 2000-х годов почти все лаки были в разных оттенках розового, красного и коричневого цветов, однако с наступлением нового века самым популярным становится прозрачный шиммерный лак. Наверное, каждая девушка в то время хоть раз делала маникюр с цветными блестками.

В 2010 – 2020-х годах оттенков становится все больше. В 2010-х годах трендовым становится черный лак, а в 2020-х – лавандовый.

Как изменились лаки для ногтей за 100 лет: смотрите видео

К слову первые гель-лаки появились в 2010-х годах. Тогда началась новая страница в истории маникюра, ведь полимеризованное покрытие можно носить несколько недель. В 2011 году появились первые LED-лампы и с тех пор маникюр с гель-лаком, который можно носить до 3 – 4 недель, стал незаменимой процедурой в жизни многих женщин.