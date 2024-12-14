Леоні Ганне одягнула весільну сукню від українського бренду: чарівний образ, який захоплює

Німкеня Леоні Ганне знялася в неймовірних образах для видання Harper's Bazaar. Особливістю знаймки стали аутфіти у весільних сукнях. На одному з кадрів інфлюенсерка постала від українського бренду Lever Couture.

Знаменита інфлюенсерка часто приміряє на собі речі від українських брендів, тож для арабського видання Harper's Bazaar Леоні Ганне вирішила обрати плаття від української дизайнерки Лесі Верлінг'єрі з Одеси, пише 24 Канал.

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Леоні Ганне в сукні від українського бренду

Влітку бойфренд відомої білявки зробив їй освідчення на Італійській Рив‘єрі в Портофіно. Пара зустрічалася понад 10 років й після Німеччини переїхала мешкати в Лондон. Вже в червні Леоні Ганне стала нареченою. На значну подію у своєму житті вона одягнула сукню від українського бренду BALYKINA.

Вже для арабського глянцю красуня знялася в багатьох весільних сукнях. На обкладинці видання вона постала в неймовірній сукні з оголеними плечима на довгий рукав та великому банті зі шлейфом, який став красивою альтернативою вельону.

Леоні Ганне стала нареченою з обкладинки й співпрацювала з арабськими дизайнерами. На кадрах вона постала в бездоганних платтях від кутюр, стильних платтях з пір’ям, екстравагантних сукнях з блискітками та багатьох інших.

Особливою родзинкою Леоні Ганне стала сукня від українського бренду. Красуня приміряла плісироване плаття на одне плече з красивою асиметричною спідницею. Її образ доповнював пучок та розкішне кольє.



Леоні Ганне одягнула сукню від українського бренду / Фото з інстаграму модниці

Інфлюенсерка Леоні Ганне є доволі популярною. За її інстаграм-сторінкою стежить майже 5 мільйонів користувачів. Модниця вже має у своєму гардеробі безліч образів від українських брендів. Одна із найвпливовіших і найпопулярніших fashion-інфлюенсерок у світі має речі від бренду Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.