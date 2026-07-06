Створити стильний і стійкий образ, який підкреслить вашу природну красу та подарує шкірі здорове сяйво, можна всього за десять хвилин, пише видання Cosmopolitan. До речі, Анджеліна Джолі нещодавно показала макіяж губ, який став головним б'юті-трендом 2026 року.

Як зробити літній макіяж за 10 хвилин

Будь-який гарний макіяж починається з підготовки. Спершу нанесіть на обличчя зволожувальну сироватку, яка швидко освіжить шкіру та зробить її пружною. Далі обов'язково додайте захист від сонця, який не лише захищає від ультрафіолету, а й м'яко вирівнює тон замість важкого тонального крему. Якщо ж вам потрібно приховати дрібні цятки, акуратно розподіліть легку тональну основу за допомогою вологого спонжа або пухнастого пензля.

Щоб додати обличчю свіжого вигляду, скористайтеся кремовим бронзером. Нанесіть його на зони, які зазвичай засмагають першими, зокрема на вилиці, перенісся та вздовж лінії росту волосся. А щоб косметика не попливла від спеки, зафіксуйте все тонким шаром прозорої пудри.

Для ефекту розкішного глянцевого сяйва додайте на верхні точки вилиць трохи хайлайтера з золотистими або перлинними відблисками. Важливо пам'ятати, що макіяж очей влітку має бути максимально простим, тому просто профарбуйте вії водостійкою тушшю. Вона додасть їм панорамного об'єму та точно не розмажеться до вечора, які б плани у вас не були.

Наприкінці приділіть увагу губам. Обведіть їх контур бежево-коричневим олівцем і злегка розтушуйте лінію подушечками пальців, щоб прибрати чіткі межі. Наберіть на палець стійку невагому помаду з матовим ефектом, нанесіть її на центр губ і розтушуйте. Завдяки своєму складу вона забезпечить комфорт на весь день, не залишить липкості й подарує приємний легкий аромат.

Нагадаємо, днями ми вже публікували матеріал про популярні помилки у макіяжі, які непомітно додають вам 10 років.