Джокер та сороконіжка: бездоганні макіяжі на Геловін, які ви захочете повторити

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Геловін. У цю магічну ніч всі охочі переодягаються в костюми та розфарбовують обличчя завдяки страхітливому гриму. Щоб образ на Геловін був повноцінним, окрім костюма та зачіски, важливу роль також треба приділити макіяжу.

Саме він здатен вдосконалити образ та зробити його страхітливим й таким, що запам’ятається всім, пише Lady 24. У тіктоці чимало дівчат беруться самостійно за макіяжі та показують у своїх профілях, як їх можна легко повторити.

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Макіяж на Геловін 2024

Щоб відтворити макіяж в домашніх умовах, вам знадобиться яскрава палетка різнокольорових тіней, розсипчастий гліттер, підводка для очей, праймер, набір пензлів та спонжів. Деякі макіяжі мають вкраплення гриму, тоді в таких випадках вже варто скористатися фарбами та спеціальними пензликами.

Для того, щоб відтворити страхітливий макіяж, запасіться чорним олівцем для губ, який додає образу строгості. У деяких випадках блогерки використовують лінзи для очей, щоб макіяж виходив реалістичним та по-справжньому геловінським. Штучні лінзи можна придбати у спеціальних магазинах чи на онлайн-платформах.

Редакція віднайшла кілька розкішних макіяжів у тіктоці, які ви зможете повторити самостійно. Блогерки поетапно продемонстрували, що за чим наносять на обличчя та як створюють малюнки, тож трішки старанності й наполегливості допоможуть отримати бажаний результат.

Серед представлених нами добірок найцікавішими є макіяжі з сороконіжкою, з малюнками маленьких кажанів, у вигляді Джокера, вампіра чи класики – традиційного мейкапу Мортисії Адамс.

Макіяж вампіра: дивіться відео

Ефектний макіяж сороконіжки: дивіться відео

Макіяж з маленькими кажанами: дивіться відео

Макіяж Джокера, який легко повторити: дивіться відео

Розкішний макіяж Джокера: дивіться відео

Добірка макіяжу та гриму на Геловін: дивіться відео

Макіяж у вигляді крові з очей: дивіться відео

Макіяж вампіра: дивіться відео