Саме тому журнал Parade розкрив, яку форму варто обрати жінкам після 50 років.

До теми Забудьте про нюд на літо: новий трендовий манікюр, який ідеально підкреслює засмагу

Майстри манікюру в коментарі виданню пояснили, що з віком шкіра змінюється, тому деякі форми можуть акцентувати на вікових особливостях рук. Натомість правильно підібрана форма допомагає зробити пальці візуально довшими, а руки – більш доглянутими та елегантними.

З огляду на це спеціалісти радять обирати коротку або середню довжину нігтів у м'якій овальній чи мигдалеподібній формі.

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Манікюр для зрілих жінок / Фото з Pinterest

Річ у тім, що надто короткі нігті можуть візуально робити пальці коротшими, тоді як дуже довгі або гострі форми часто перевантажують образ. Золотою серединою вважається середня довжина з плавним звуженням. Така форма візуально подовжує пальці, водночас виглядаючи охайно та практично.

Який дизайн манікюру обрати для жінок після 50?

Найбільш універсальним рішенням стануть нюдові та напівпрозорі рожеві відтінки.

Для тих, хто любить легке сяйво, чудово підійде м'який хром.

Любителькам класики варто звернути увагу на червоний лак, який ніколи не виходить із моди. Альтернативою може бути бордовий колір, він виглядає стриманіше, але не менш елегантно.

Ще одним вдалим вибором стане молочний френч, який завжди виглядає дорого та охайно.