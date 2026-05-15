Найактуальніші ідеї манікюру з метеликами на літо-2026 – далі в матеріалі.

Якщо ще кілька років тому butterfly nails асоціювалися переважно з яскравими кольорами, великою кількістю блискіток і стразів, то тепер цей дизайн може виглядати зовсім інакше. Такий nail-дизайн уже не обов'язково має бути надто акцентним. Навпаки, у тренді – ніжні пастельні відтінки, напівпрозорі покриття, легке хромове сяйво та маленькі акуратні метелики. Для більш романтичного варіанту можна обрати glazed-фініш із перлинним блиском або мінімалістичні сріблясті деталі.

Втім, любительки яскравішого манікюру теж знайдуть для себе цікаві варіанти. Популярними будуть butterfly nails у кольорах тропічних крилець, із кольоровим френчем або об'ємними 3D-елементами. Саме тому цей тренд легко підійде як любителькам мінімалізму, так і тим, хто обожнює акцентний манікюр.

Який ще манікюр буде модним влітку 2026 року?

Що логічно випливає з попереднього тексту, цього літа в тренді залишаються яскраві дизайни, незвичний декор і все, що сяє. Особливо популярними будуть хромовані покриття із дзеркальним ефектом, glazed nails, "котяче око" та класичний глянець.

Окремий тренд сезону – jelly nails. Завдяки напівпрозорому покриттю нігті нагадують желейки або льодяники.

Серед найпопулярніших кольорів літа – рожевий у різних варіаціях, кораловий, бузковий, блакитний, бірюзовий, насичений синьо-лазуровий і перлинно-молочний білий. Про це писало видання VOGUE.