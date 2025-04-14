Встигніть зробити: ідеї манікюру на Великдень, які варто спробувати

Наближається Великдень. Це велике свято для багатьох. Люди активно готуються до цієї події: купують новий одяг, прикрашають житло і роблять різноманітні процедури.

Безумовно, готуватись до Великодня варто у першу чергу духовно. Проте, "чистота в думках" зовсім не виключає зовнішньої краси, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Який манікюр зробити до Великодня

Стильний горошок

На Великдень зловживати яскравими кольорами у манікюрі усе ж не варто. Найкраще обирати пастельні відтінки. Щоб зробити дизайн цікавішим, можна додати мінімалістичний малюнок, наприклад, горошок.

Квітковий принт

Квіти – символ весни. Такий варіант манікюру гарантовано буде доречним.

"Великодній френч"

Замість класичного френча варто зробити тематичний – у вигляді кущів, де сидить кролик. Таким малюнком можна прикрасити усі нігті або ж лише декілька.

Символи Великодня

На нігтиках можна зробити різний дизайн. Головне, аби всі малюнки були виконані у єдиній тематиці.

Квітковий френч

Навіть у класичний френч можна додати цікаву деталь – квітковий принт. Таким чином манікюр виглядатиме по-справжньому весняним.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, який квітковий манікюр зараз в тренді.