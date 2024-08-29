Стильно і ніжно: 10 ідеальних нігтів, які підійдуть на весілля

Обрати вбрання, щоб бути гостем на весіллі, – завдання не з легких. Однак ще складніше визначитися, який манікюр зробити.

Зірковий майстер Ель Герштейн, яка працює з такими знаменитостями як Блейк Лайвлі та Дженніфер Лопес, поділилася ідеями, який манікюр можна зробити, якщо ти – гість на весілля.

До теми Ідеальний дизайн для свята: 5 ідей манікюру для першого вересня

Ідеї манікюру для гостей на весіллі

Ель наголосила, що манікюр на весілля (так, це стосується і гостей) повинен бути нейтральним. Звісно, можна обрати й не нюдовий колір, але він повинен бути пастельним.

Однак, це не означає, що манікюр повинен бути стриманим. Сміливо можна експериментувати з різними блискітками та ефектами хромованих нігтів. Зокрема, зіркова майстриня рекомендує звернути увагу на наступні дизайни.

Перлинні нігті

Дизайн з пудрою, який створює ефект перлини на нігтях, має дуже милий вигляд, який ідеально пасує до весілля. Пудру можна поєднати з рожевим чи нюдовим відтінком. Окрім того, такий дизайн пасуватиме до різного одягу.

Елегантна асиметрія

Нюдові нігті можна поєднати з асиметричними хвилями білого кольору. Такий дизайн має елегантний вигляд, а також – це ідеальний спосіб підтримати наречену (якщо вона не проти).

Нейтральне "котяче око"

Прихильниці дизайну "котяче око" можуть зробити такий манікюр і на весілля. Однак варто обирати нейтральні відтінки, щоб дизайн поєднувався з образом.

Baby Pink

Ви ніколи не помилитеся, вибравши світлий, нейтральний і "дитячий" рожевий відтінок. Такий манікюр має елегантний та вишуканий вигляд.

Хромовані нігті

Хромований дизайн має стильний і святковий вигляд, але водночас – не надмірний. Він ефектно відбиватиме світло й разом з тим – не привертатиме зайвої уваги.

Золоті блискітки

Для когось це може бути занадто, але золоті блискітки на нігтях – це святково й весело. Достатньо додати трохи блискіток на кінчик нігтя, щоб мати ефектний вигляд

Пастельний жовтий

Пастельні кольори загалом є чудовим варіантом для весняного чи літнього весілля. Однак беззаперечним фаворитом для зіркового нейл-майстра є масляно-жовтий.

Манікюр з квітами

Нещодавно Ель робила схожий квітковий дизайн для Блейк Лайвлі перед прем'єрою фільму "Покинь, якщо кохаєш". Однак такий манікюр також стане ідеальним варіантом для весілля.

Дизайн Moonlight

Нещодавно Ель робила такий дизайн для Дженіфер Лопес, і він підкорив її серце. Сріблястий відтінок лаку у поєднанні з хромованим дизайном має вишуканий вигляд та пасуватиме до будь-якого образу.

Класичний нюд

Простий нюдовий манікюр – це шик і класика. Однак, якщо додати кілька маленьких деталей, до прикладу, сріблястих крапочок, то на нігтях з'явиться акцент, який доповнить образ.

Можна й повторювати й інші дизайни, до прикладу – французький манікюр. Головне, щоб нігті вишукано поєднувалися з загальним образом і не були занадто яскравими.