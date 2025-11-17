Розкішний максимум: Маша Єфросиніна підкорила мережу ягідним вбранням

Телеведуча Маша Єфросиніна здійснила світський вихід в елегантному вбранні. Знаменитість приміряла витончені речі бордового відтінку, створивши розкішний монохромний образ.

Маша Єфросиніна любить красиво одягатися, тож часто демонструє вишукані аутфіти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості. Телеведуча створила образ з ніг до голови в одному кольорі, захопивши своїм виглядом багатьох підписників.

Як виглядала Маша Єфросиніна?

Єфросиніна одягнула ефектну блузу бордового відтінку з прозорого матеріалу. Її довершила спідниця, що складалася з двох нашарувань тканин – короткої міні та подовженої міді з прозорої сітки.

Для створення ідеального монохромного образу телеведуча одягнула бордові колготки в тон до блузи зі спідницею, та навіть доповнила образ туфлями у відтінку марсала.

Соковитий ягідний аутфіт Маша доповнила вишуканими сережками, мінімалістичним кольє на шиї та зачіскою з голлівудськими локонами. Образ в одному кольорі завжди виглядає дуже дорого, тож телеведуча на власному прикладі показала, як можна створити дивовижний аутфіт в одних тонах.



Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої

Видання Vogue пише, що цього року в моду вриваються блузи з бантом. Вони гарно пасують до спідниць, штанів та джинсів. Радимо обирати для себе блузи з оксамиту, шовку чи прозорого матеріалу. Звичайна блуза з бантом в поєднанні зі спідницею здатна створити феєричний образ.

