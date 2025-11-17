Роскошный максимум: Маша Ефросинина покорила сеть ягодным нарядом

Телеведущая Маша Ефросинина совершила светский выход в элегантном наряде. Знаменитость примерила изящные вещи бордового оттенка, создав роскошный монохромный образ.

Маша Ефросинина любит красиво одеваться, поэтому часто демонстрирует изысканные аутфиты, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости. Телеведущая создала образ с ног до головы в одном цвете, восхитив своим видом многих подписчиков.

Как выглядела Маша Ефросинина?

Ефросинина надела эффектную блузу бордового оттенка из прозрачного материала. Ее довершила юбка, состоящая из двух наслоений тканей – короткой мини и удлиненной миди из прозрачной сетки.

Для создания идеального монохромного образа телеведущая надела бордовые колготки в тон к блузе с юбкой, и даже дополнила образ туфлями в оттенке марсала.

Сочный ягодный аутфит Маша дополнила изысканными серьгами, минималистичным колье на шее и прической с голливудскими локонами. Образ в одном цвете всегда выглядит очень дорого, поэтому телеведущая на собственном примере показала, как можно создать удивительный аутфит в одних тонах.



Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей

Издание Vogue пишет, что в этом году в моду врываются блузы с бантом. Они хорошо подходят к юбкам, брюк и джинсов. Советуем выбирать для себя блузы из бархата, шелка или прозрачного материала. Обычная блуза с бантом в сочетании с юбкой способна создать феерический образ.

