Роскошный максимум: Маша Ефросинина покорила сеть ягодным нарядом
- Маша Ефросинина покорила сеть своим ягодным нарядом в бордовых оттенках, который состоял из блузы, юбки, колготок и туфель.
- Телеведущая дополнила свой образ изысканными аксессуарами и прической с голливудскими локонами, демонстрируя, как выглядит роскошный монохромный стиль.
Телеведущая Маша Ефросинина совершила светский выход в элегантном наряде. Знаменитость примерила изящные вещи бордового оттенка, создав роскошный монохромный образ.
Маша Ефросинина любит красиво одеваться, поэтому часто демонстрирует изысканные аутфиты, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости. Телеведущая создала образ с ног до головы в одном цвете, восхитив своим видом многих подписчиков.
Как выглядела Маша Ефросинина?
Ефросинина надела эффектную блузу бордового оттенка из прозрачного материала. Ее довершила юбка, состоящая из двух наслоений тканей – короткой мини и удлиненной миди из прозрачной сетки.
Для создания идеального монохромного образа телеведущая надела бордовые колготки в тон к блузе с юбкой, и даже дополнила образ туфлями в оттенке марсала.
Сочный ягодный аутфит Маша дополнила изысканными серьгами, минималистичным колье на шее и прической с голливудскими локонами. Образ в одном цвете всегда выглядит очень дорого, поэтому телеведущая на собственном примере показала, как можно создать удивительный аутфит в одних тонах.
Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей
Издание Vogue пишет, что в этом году в моду врываются блузы с бантом. Они хорошо подходят к юбкам, брюк и джинсов. Советуем выбирать для себя блузы из бархата, шелка или прозрачного материала. Обычная блуза с бантом в сочетании с юбкой способна создать феерический образ.
Как выглядят последние образы звезд?
Иванка Трамп появилась на мероприятии в Майами в минималистичном костюме цвета бургунди с удлиненным жакетом и брюками палаццо.
Деми Мур на показе сериала "Лэндмен" в Нью-Йорке надела разноцветное твидовое платье с коротким рукавом, которое удачно корректирует фигуру.
