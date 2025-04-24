Коли у травні треба змінити зачіску, а коли – не можна: місячний календар стрижок

Чимало дівчат перед тим, як записатися на стрижку, звертають свою увагу на місячний календар. Саме він допомагає визначити вдалі й погані дні для маніпуляцій з волоссям. Щоб зрозуміти, коли саме треба змінити зачіску, радимо вибрати вдалий день для походу до перукаря.

Місячний календар має помітний вплив на різні ланки, пише 24 Канал. Це стосується не лише справ, садівництва, покупок, але й навіть стрижок. Якщо обрати правильний день, то це може привернути в життя хороші події та оминути час, коли стрижка може принести негаразди.

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Календар стрижок помітно впливає на життя людини, тому на нього слід звертати особливу увагу.

За місячним календарем на травень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 3 травня та 5 – 11 травня;

: 1 – 3 травня та 5 – 11 травня; Повня : 12 травня;

: 12 травня; Спадний Місяць : 13 – 19 травня та 21 – 26 травня;

: 13 – 19 травня та 21 – 26 травня; Молодик: 27 травня.

Завдяки впливу Місяця люди визначають свою долю, впливають на покращення настрою та навіть привертають в життя хороші події. Ми визначили добрі й погані дні для стрижки волосся, догляду за ним та фарбування.

1 травня – стрижка зробить волосся густим та здоровим.

2 травня – якщо ваше волосся ослаблене та ламке, стрижка допоможе його оздоровити.

3 травня – сприятливий день для вкорочення волосся, отриманим результатом ви будете дуже задоволені.

4 травня – вдалий день для зміни іміджу. Новою стрижкою ви притягнете у своє життя кохану людину.

5 травня – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

6 травня – якщо ви підстрижете своє волосся у цей день, то автоматично зменшите шанси на успіх.

7 травня – невдалий та несприятливий день для стрижки. Заплануйте похід до перукаря на більш сприятливий час.

8 травня – вдалий день для зміни іміджу, фарбування волосся та оздоровлення шевелюри.

9 травня – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани і завадить здійснити задумане.

10 травня – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

11 травня – нова стрижка приверне увагу протилежної статі та подарує вам красу.

12 травня – щоб не вкоротити успіх, не стрижіть волосся дуже коротко.

13 травня – хороший день для стрижки. Після походу в перукарню, ваше волосся стане густішим та блискучішим.

14 травня – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.

15 травня – після стрижки волосся буде неслухняним та швидко втратить об'єм, тому рекомендовано перенести похід до перукаря на інший день.

16 травня – рекомендується перенести стрижку, інакше після зміни іміджу волосся почне сіктися і випадати.

17 травня – хороший день для стрижки. Нова зачіска буде подобатися не лише вам, але й усім навколо.

18 травня – якщо ви давно хотіли кардинально змінити свій імідж – сьогоднішній день цьому ідеально сприяє. Ви будете задоволені виглядом у дзеркалі.

19 травня – якщо ви хочете відростити довжину волосся, то цей день цьому ідеально сприяє, адже після стрижки волосся буде дуже швидко рости.

20 травня – стрижка в цей день подарує вам енергію, достаток та нових друзів.

21 травня – якщо вкоротити волосся у цей день, то існує ймовірність притягнути фінансові проблеми.

22 травня – стрижка, зроблена у цей день, спровокує пониження вашої фізичної сили та працездатності.

23 травня – нова зачіска сприятиме налагодженню особистих відносин із близькими.

24 травня – стрижка, зроблена сьогодні, буде вам личити. Також у цьому ви переконаєтеся завдяки компліментам від оточуючих.

25 травня – якщо ви прагнете зміцнити волосся та побороти його ламкість, то дата є сприятливою для будь-яких маніпуляцій.

26 травня – фарбуйте локони, стрижіть волосся, робіть чубчик. Будь-які зміни підуть на користь.

27 травня – стрижкою у цей день ви привабите не лише нові знайомства у своє життя, а й вона позитивно вплине на ваш внутрішній настрій.

28 травня – у кого волосся тьмяне та сухе, то стрижка сьогодні їм допоможе.

29 травня – якщо постригтися у цей день, то протягом усього місяця вас тішитиме слухняність вашої зачіски та її красивий вигляд.

30 травня – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не принесе позитивних чи негативних змін в житті.

31 травня – нова стрижка приверне увагу протилежної статі, але не потрібно стригтися надто коротко.