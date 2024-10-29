Яку стрижку зробити на середнє волосся: її захочуть повторити всі

Для дівчат, які мають середню довжину волосся, але хочуть її трохи вкоротити, радимо обирати стрижку kitty cut, яка вважається наймоднішою цього сезону.

Ця форма стрижки здатна забезпечити неймовірний ефект, пише Lady 24. Якщо у вас тонке волосся, то зачіска подарує неймовірний об’єм.

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Стрижка kitty cut – хіт осені

Деякі користувачі вважають, що стрижка kitty cut отримала назву через схожий вигляд волосся й дещо незграбного вигляду котячої шерсті.

Ідея ультрамодної зачіски полягає в тому, щоб зробити плавні переходи між пасмами різної довжини. Завдяки цьому техніка надає волоссю додаткового об’єму. Підстригають волосся до рівня ключиць.



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Якщо ж волосся густе та важке, то така стрижка лише полегшить його й додасть образу легкості та невимушеності. Стилісти кажуть, що стрижка kitty cut підкреслює очі та вилиці й вдало відвертає увагу від недоліків зовнішності.

Укладати волосся можна за допомогою фена, стайлера, плойки чи просто завдяки висушуванню природним методом. Стрижка гарно пасує брюнеткам, оскільки підкреслює їхнє обличчя, а от блондинок вона освіжає.



Модні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Волосся підстригається шарами, щоб додати об'єму та текстури, а кінчики часто залишають трохи "рваними" або підстриженими під кутом, що додає образу невимушеності.



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest



Актуальні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Kitty cut підходить для багатьох типів обличчя, оскільки завдяки своїм легким шарам і текстурі допомагає візуально скорегувати форму. Це універсальна стрижка для тих, хто хоче створити стильний образ.