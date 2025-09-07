Жінки досить часто вдаються до зміни іміджу, розпочинаючи зі стрижки та фарбування волосся. Hair-стилісти визначили красиву зачіску цього сезону, яка має рухливий об’єм та здатна підкреслити красу локонів.

Зараз у топі за популярністю стрижки з шарами волосся, які обрамляють обличчя, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Такі зачіски роблять стрижку візуально об’ємнішою, з певною легкістю та невимушеним шармом.

Як виглядає інстаграмна стрижка осені?

Стилісти радять звернути увагу на стрижку, кінчики верхнього шару якого закінчуються біля підборіддя й спрямовані до обличчя, а пасма навколо вилиць створюють плавні дуги. Така скульптурна форма увиразнює риси обличчя та забезпечує живий об’єм.

Фахівці зазначають, що стрижка добре підходить для прямого та хвилястого волосся. Для укладання можна скористатися стайлером, феном чи брашем. Кожне пасмо треба ретельно просушувати перед нанесенням стайлінгового засобу, щоб отримати виразну округлу форму.

Щоб завжди мати доглянутий та красивий вигляд, потрібно приділити увагу укладанню й підкреслити текстуру стрижки. Доволі красивий вигляд мають зачіски з чубчиком-шторкою, який досі зберігає популярність та не виходить з моди.

Чубчик-шторка підходить багатьом жінкам і може бути адаптований під різні текстури волосся. Фахівці радять чубчик тим дівчатам, які хочуть освіжити образ, але бояться робити кардинальні зміни.

Який колір волосся є найкрасивішим на осінь?