Самая инстаграмная стрижка осени: она способна подчеркнуть красоту волос
- Самая популярная стрижка осени - это стрижка со слоями волос, которые обрамляют лицо, придавая объема и легкости.
Женщины довольно часто прибегают к смене имиджа, начиная со стрижки и окрашивания волос. Hair-стилисты определили красивую прическу этого сезона, которая имеет подвижный объем и способна подчеркнуть красоту локонов.
Сейчас в топе по популярности стрижки со слоями волос, которые обрамляют лицо, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Такие прически делают стрижку визуально более объемной, с определенной легкостью и непринужденным шармом.
Как выглядит инстаграмная стрижка осени?
Стилисты советуют обратить внимание на стрижку, кончики верхнего слоя которой заканчиваются у подбородка и направлены к лицу, а пряди вокруг скул создают плавные дуги. Такая скульптурная форма подчеркивает черты лица и обеспечивает живой объем.
Специалисты отмечают, что стрижка хорошо подходит для прямых и волнистых волос. Для укладки можно воспользоваться стайлером, феном или брашем. Каждую прядь надо тщательно просушивать перед нанесением стайлингового средства, чтобы получить выразительную округлую форму.
Чтобы всегда иметь ухоженный и красивый вид, нужно уделить внимание укладке и подчеркнуть текстуру стрижки. Довольно красиво выглядят прически с челкой-шторкой, которая до сих пор сохраняет популярность и не выходит из моды.
Челка-шторка подходит многим женщинам и может быть адаптирована под различные текстуры волос. Специалисты советуют челку тем девушкам, которые хотят освежить образ, но боятся делать кардинальные изменения.
Какой цвет волос является самым красивым на осень?
- Модный оттенок волос на осень-2025 – это Smoked Suede Brunette. Цвет сочетает в себе глубокий коричневый и дымчатый оттенок.
- Этот цвет универсальный, не требует частого обновления и подходит для разных типов волос, тонов кожи и цветов глаз.
