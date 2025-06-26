4 пари найкращих кросівок на літо: без них не обійтися

Найкомфортнішим взуттям на літо вважаються сандалі, втім без кросівок нам також не обійтися. Якщо хочете стильне взуття, тоді радимо придивитися до того, що зараз носять модниці.

Кросівки зараз стали повноцінною частиною модного гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Вони ідеально стилізуються з лляними штанами, максіспідницею чи жакетом. У літніх кросівках можна ходити кожного дня, змінюючи лише вбрання.

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До найкрасивішого взуття входить м’яка підошва, цікавий дизайн та колір. Представлені нами кросівки є легкими, універсальними й доволі стильними. Ці пари хочеться носити постійно.

Ретро

Обирайте для себе на літо двоколірні кросівки з відсиланням до ретро-стилю. Вони мають свіжий вигляд та є головним акцентом образу. Носити їх можна з тенісною спідницею, лляними штанами та сукнею-комбінацією.

Коричневі

На перший план цього літа виходять кросівки коричневого кольору. Обирайте щось між теплим карамельним та шоколадним відтінком. Це взуття підійде для тих, хто хоче вигідно інвестувати в кросівки й носити їх навіть в осінньому сезоні.

Вершково-жовті

Ці ніжні кремові кросівки здатні вдосконалити ваш гардероб. Така пара взуття точно притягує погляди. Вона гарно виглядає з денімом, білим, зеленим та блакитним вбранням.

Samba

Культові кросівки ще досі не вийшли з моди. Їхня класична форма, колірна палітра та принти – захопили багатьох модниць. Носити їх можна з класичними костюмами, сукнями та спортивним вбранням.



Трендові кросівки на літо / Фото Pinterest

До речі, доповнити це взуття можна модними сукнями в довжині максі. Як виглядає популярне вбрання розповіли в нашому матеріалі.