Брови – ключовий елемент у створенні довершеного макіяжу, їх часто називають "візитною карткою" обличчя. Тому дівчата прагнуть підібрати форму, яка буде одночасно стильною та личитиме.

У 2025 році в моді природність, тому і форма брів відповідна. Про наймодніші брови розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Яка форма брів модна у 2025 році?

У 2025 році стилісти рекомендують звернути увагу на брови середньої ширини з тонким вигином. Цей універсальний стиль брів пасуватиме до будь-якої форми обличчя.



Наймодніша форма брів у 2025 / Фото Pinterest

Чарівність цієї форми брів в тому, що вона не вимагає особливого догляду – нема потреби в ретельній укладці або фарбуванні. Простого розчісування і дотику гелю буде достатньо, щоб підкреслити їх природну форму.

Для тих, хто віддає перевагу гострішому вигляду, можна використовувати натуральний олівець або тіні, щоб окреслити брови.



Ця форма брів личить всім / Фото Pinterest

М'який вигин цих брів не лише додає обличчю виразності, але й підкреслює очі, надаючи їм делікатності, яка пасує різним типам.

Крім того, ця форма брів має додаткову перевагу – створює ефект підтягнутості обличчя. Однак, не варто робити брови занадто широкими, оскільки це відверне увагу від загального вигляду й обтяжить риси обличчя.

Який макіяж у тренді восени 2025?

Б'юті-тренд "підсмажений макіяж" штурмує TikTok, привертаючи увагу своєю здатністю імітувати засмагу за допомогою косметики.

Досягти такого вигляду відносно просто. Процес починається зі зволоження шкіри, після чого наноситься тональний крем. Контурування вилиць і чола має важливе значення для додавання виразності. Для створення ефекту сяйва слід використовувати крем-бронзатор, кремові рум'яна теплого відтінку та золотистий хайлайтер.

Додатково на Т-зону слід нанести легку пудру для посилення стійкості макіяжу. Для макіяжу очей – бронзові та коричневі відтінки для повік, завершені кількома шарами туші для додаткового об'єму. Нарешті, тепла коричнева або нейтральна помада завершує підсмажений макіяж.