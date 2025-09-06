Брови – ключевой элемент в создании совершенного макияжа, их часто называют "визитной карточкой" лица. Поэтому девушки стремятся подобрать форму, которая будет одновременно стильной и подходящей.

В 2025 году в моде естественность, поэтому и форма бровей соответствующая. О самых модных бровях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Какая форма бровей модная в 2025 году?

В 2025 году стилисты рекомендуют обратить внимание на брови средней ширины с тонким изгибом. Этот универсальный стиль бровей подойдет к любой форме лица.



Самая модная форма бровей в 2025 году / Фото Pinterest

Очарование этой формы бровей в том, что она не требует особого ухода – нет необходимости в тщательной укладке или окрашивании. Простого расчесывания и прикосновения геля будет достаточно, чтобы подчеркнуть их естественную форму.

Для тех, кто предпочитает более острый вид, можно использовать натуральный карандаш или тени, чтобы очертить брови.



Эта форма бровей подходит всем / Фото Pinterest

Мягкий изгиб этих бровей не только придает лицу выразительности, но и подчеркивает глаза, придавая им деликатности, которая подходит разным типам.

Кроме того, эта форма бровей имеет дополнительное преимущество – создает эффект подтянутости лица. Однако, не стоит делать брови слишком широкими, поскольку это отвлечет внимание от общего вида и утяжелит черты лица.

Какой макияж в тренде осенью 2025?

Бьюти-тренд "поджаренный макияж" штурмует TikTok, привлекая внимание своей способностью имитировать загар с помощью косметики.

Достичь такого вида относительно просто. Процесс начинается с увлажнения кожи, после чего наносится тональный крем. Контурирование скул и лба имеет важное значение для добавления выразительности. Для создания эффекта сияния следует использовать крем-бронзатор, кремовые румяна теплого оттенка и золотистый хайлайтер.

Дополнительно на Т-зону следует нанести легкую пудру для усиления стойкости макияжа. Для макияжа глаз – бронзовые и коричневые оттенки для век, завершены несколькими слоями туши для дополнительного объема. Наконец, теплая коричневая или нейтральная помада завершает поджаристый макияж.