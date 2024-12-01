Модні чоботи на зиму можна стилізувати з різним вбранням – від лосин до джинсів чи штанів, пише 24 Канал. Окрім того, чоботи потрібні для того, щоб довершувати свої аутфіти з сукнями чи спідницями. Часом вибрати чоботи на зиму не так вже й просто, тому пропонуємо вам переглянути найпопулярніші варіанти.

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Ковбойки

Доповнюйте стильні пальта, шуби чи дублянки бежевими ковбойками. Це взуття досі залишається актуальними, особливо із замші. Модниці демонструють з такими чобітьми безліч красивих образів з трикотажними сукнями.



Трендове взуття на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Жокейські

Ці чоботи чудово поєднуються з лосинами чи завуженими джинсами. Доповнюйте такі чоботи светрами в стилі Old Money, сорочками чи блузами. До жокейського взуття підходять пальта чи шуби.



Модне взуття на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Челсі

Чоботи на тракторній підошві є чудовим варіантом взуття на кожен день. Вони гарно стилізуються із лосинами чи навіть широкими штанами. Челсі – це база, без якої не обійтися в холодну пору року.



Трендове взуття на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

На підборах

Навіть взимку потрібно мати чоботи на середніх підборах для створення вечірніх та ошатних образів. Носити такі чоботи можна зі спідницями чи сукнями, а також зі штанами, джинсами, жакетами та сорочками.



Модне взуття на зиму 2024/25 / Фото Pinterest