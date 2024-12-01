Модные сапоги на зиму можно стилизовать с различными нарядами – от лосин до джинсов или брюк, пишет 24 Канал. Кроме того, сапоги нужны для того, чтобы довершать свои аутфиты с платьями или юбками. Иногда выбрать сапоги на зиму не так уж и просто, поэтому предлагаем вам посмотреть самые популярные варианты.

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Ковбойки

Дополняйте стильные пальто, шубы или дубленки бежевыми ковбойками. Эта обувь до сих пор остается актуальной, особенно из замши. Модницы демонстрируют с такими сапогами множество красивых образов с трикотажными платьями.



Трендовая обувь на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Жокейские

Эти сапоги прекрасно сочетаются с лосинами или зауженными джинсами. Дополняйте такие сапоги свитерами в стиле Old Money, рубашками или блузами. К жокейской обуви подходят пальто или шубы.



Модная обувь на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Челси

Сапоги на тракторной подошве являются отличным вариантом обуви на каждый день. Они хорошо стилизуются с лосинами или даже широкими брюками. Челси – это база, без которой не обойтись в холодное время года.



Трендовая обувь на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

На каблуках

Даже зимой нужно иметь сапоги на среднем каблуке для создания вечерних и нарядных образов. Носить такие сапоги можно с юбками или платьями, а также со штанами, джинсами, жакетами и рубашками.



Модная обувь на зиму 2024/25 / Фото Pinterest