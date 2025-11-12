5 пар трендових джинсів, які будуть пасувати до всього: найкраща добірка

Джинси залишаються нашим незмінним елементом гардероба. Яка б мода не була на штани чи лосини, без деніму нам не обійтися. Часом звичний фасон набридає, тож замість нього можна зробити ставку на інші стильні варіанти.

Джинси ми носимо увесь рік, тому навіть в осінню пору варто віднайти цікаві фасони, які вдало поєднаються до будь-якого взуття та верхнього одягу, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Штани з деніму завжди займали центральне місце, тож цей сезон – не виключення. Експерти зі стилю розповіли про найцікавіші позиції, на які обов’язково потрібно звернути увагу.

Які джинси в моді цього року?

Мішкуваті джинси

Без широких джинсів нам вже не обійтися. Вони досить комфортні та універсальні, тож добре підходять на холодну пору року. Їх можна поєднувати з обтислими лонгслівами, гольфами чи светрами.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Коричневі джинси

Відтінки коричневого дібралися й до джинсів. Щоб урізноманітнити свої образи, пропонуємо придивитися до красивих джинів шоколадного кольору, який гарно поєднається з вбранням з класичного осіннього гардероба.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Джинси-бочки

Фасон цих джинсів розширюється на коліні та легко звужується до щиколотки. Такі джинси варто поєднувати з обтислим верхом задля створення мінімалістичних образів.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Джинси кльош

Стиль бохо цього року на піку популярності, тож без джинсів кльош нам не обійтися. Обирайте на зиму темний денім та стилізуйте джинси з пальтом та чоботами на підборах.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Вінтажні джинси

На початку літа в моду увійшли вінтажні джинси, які виглядають так, наче їм кілька років. Серед помітних моделей – брудні джинси. Вони підійдуть не всім, але мають доволі цікавий вигляд.



Модні джинси на осінь / Фото Pinterest

Стилісти рекомендують носити джинси восени з в'язаними светрами, замшевими чоботами або червоним кольором для свіжого вигляду, пише Who What Wear. Трендовими залишаються джинси з широкими штанинами, декоративними елементами, класичні прямі джинси та джинси-кльош. Ці джинси ідеально поєднуються з різноманітним верхом, пальтами, дублянками та чоботами – на підборах чи без.

Які модні новинки треба знати?