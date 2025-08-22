Особливу популярність набули багатошарові образи, монохромні тотал-луки та несподівані мікси текстур, передає 24 Канал із посиланням на Who what wear.

Що носити у 2025 році?

Спідниця-бульбашка + чоботи до колін: дивіться фото

Спідниця-бульбашка – головна спіднична тенденція 2025 року. Найкраще її поєднати з чоботами до колін та елегантними шарами одягу.

Подвійний денім + червоні акценти: дивіться фото

Червоний – колір року, який навіть мінімалісти полюбили. Навіть найпростішому образу він додає яскравості та життя. Цей колір із класичним джинсовим синім – свіже й гармонійне поєднання.

Біла сорочка + мереживна спідниця: дивіться фото

Мереживні спідниці зараз на піку популярності. Поєднавши жіночну та звабливу спідницю з об'ємною сорочкою у чоловічому стилі, отримаємо стильний контраст.

Приталений блейзер + широкі штани: дивіться фото

Приталені моделі блейзерів з акцентованими плечима та підкресленою талією завжди виглядають ефектно.

Леопардовий светр + вільні джинси: дивіться фото

Анімалістичні принти – тренд 2025 року. Із джинсами вільного крою вони утворюють легкий образ.

Картата спідниця + лофери: дивіться фото

У 2025-му стиль 90-х повертається – і головну роль відіграватиме картатий візерунок. У поєднанні з масивними лоферами він утворюватиме образ у стилі гранж.

Довідка: Стиль "гранж" походить від субкультури гранжу, що зародилась у 1980–1990-х роках, насамперед у США (особливо в Сіетлі). Це був протест проти гламуру, ідеальної краси та масової культури. Стиль став популярним завдяки музикантам, як-от Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden.

Біла сукня + кардиган + балетки: дивіться фото

Проста біла сукня з класичним кардиганом може виглядати елегантно. А стримані аксесуари – просто ідеальне доповнення.