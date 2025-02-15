Який денім буде в моді у 2025 році: добірка найстильніших варіантів
- У 2025 році денімові тренди включатимуть дуже широкі джинси та денімові спідниці в довжині міні та міді.
- Популярними залишаються прямі джинси, джинси-підкови, а також позачасові денімові куртки.
- Денім дозволяє створювати модні образи, комбінуючи з різноманітними речами, взуттям та аксесуарами.
Вже незабаром розпочинається новий сезон, тож варто подбати про денімові речі, без яких не обходиться жодна весна. Речі з джинсового матеріалу завжди будуть актуальними, тому радимо зосередитися на тому, що переосмислили дизайнери для майбутнього сезону.
Денімове вбрання – це чудова інвестиція в гардероб, оскільки дозволяє створити безліч красивих весняних образів, пише 24 Канал з посиланням на L'Officiel.
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Всього лише кілька денімових речей здатні забезпечити безліч неймовірних виходів, які можна буде міксувати з різноманітними речима, взуттям, прикрасами, аксесуарами та головними уборами.
Дуже широкі джинси
У 2025 році чим ширшими будуть джинсами, тим буде краще. Мішкуваті моделі залишаються в трендах, тому обирайте їх для поєднання з корсетами й топами в поєднанні з взуттям на підборах, чи з базовими футболками й світшотами, які можна носити з кросівками.
Актуальні речі з деніму на 2025 рік / Фото L'Officiel
Денімові спідниці
Спідниці з деніму будуть модними цієї весни, тому варто звернути на них особливу увагу. Актуальними стануть вироби в довжині міні та міді. На подіумах багато моделей виходило зі спідницями та верхом в тон.
Актуальні речі з деніму на 2025 рік / Фото L'Officiel
Прямі джинси
Незалежно від сезону, прямі джинси залишаються актуальними. Ці вироби не є занадто обплилими, але й не дуже широкими, тому ідеально підходять для повсякденних чи вечірніх виходів.
Актуальні речі з деніму на 2025 рік / Фото L'Officiel
Джинси-підкови
Такі джинси стануть дуже популярними цього року. Зараз вони дещо для нас незвичні, втім вже зовсім скоро ефектний фасон будуть носити всі. Ці джинси вже мають у своїх гардеробах Дженніфер Лопес, Тіна Кунакі, Джулліан Мур та багато інших.
Актуальні речі з деніму на 2025 рік / Фото L'Officiel
Денімові куртки
Куртки з деніму – позачасовий варіант, який завжди буде в моді. Обирайте для себе куртку білого, чорного чи блакитного кольору й поєднуйте з низом в тон, щоб створити красивий монохромний образ.