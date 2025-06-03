Спідниця – головна річ літа: цікава добірка трендових фасонів

У літню пору наші улюблені джинси чи штани, часто змінюються на сукні та спідниці. Остання річ є особливо актуальною в теплу погоду, тому варто знати, як виглядають трендові фасони.

Дизайнери продовжують експериментувати з силуетами та формами, довжиною та матеріалами, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. У моді знову будуть асиметричні спідниці, плісирування, шкіра тощо.

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Спідниця бохо

Цього сезону стиль бохо є дуже актуальним, тому рекомендуємо звернути увагу на спідницю довжини максі з напівпрозорого матеріалу. Також це може бути асиметрична модель чи мініспідниця з бахромою. Спідниці бохо вирізняються легким силуетом, рюшами, мереживом, бахромою.



Стильні спідниці на літо 2025 / Фото Harper's Bazaar

Довжина міні

З приходом теплого сезону, коротка спідниця набуває популярності. Стилісти радять зосередити свою увагу на шкіряних моделях, спідницях з рюшами, спідницях з костюмної тканини, деніму, сатину чи мережива.



Модні спідниці на літо 2025 / Фото Harper's Bazaar

Плісирування

Обирайте для себе плісировану спідницю в будь-якій довжині – від міні до міді та максі. Втім, найпопулярнішими вважаються спідниці міні, що перегукуються зі стилем преппі.



Стильні спідниці на літо 2025 / Фото Harper's Bazaar

Шкіряна спідниця-олівець

Ми звикли носити такі спідниці в холодну пору, стилізуючи їх з високими чоботами, втім цього літа їх можна носити з красивими босоніжками чи туфлями на підборах.



Модні спідниці на літо 2025 / Фото Harper's Bazaar

Подвійна спідниця

У моді цього літа буде спідниця з різних матеріалів. Це має бути річ в довжині міні з прозорим нижнім шаром до коліна або до самої підлоги.



Стильні спідниці на літо 2025 / Фото Harper's Bazaar

Доповнити ці спідниці можна красивим взуттям. У нашому матеріалі ми розповіли про 3 найпопулярніші пари взуття на літню пору.