Дуже неочікувано: модна річ з 2000-х, про яку вже всі забули, повертається
- Бейсбольний лонгслів, який колись вважали зручним спортивним одягом, повертається в модні тренди як стилістичний елемент.
- Він легко поєднується з різними стилями – від широких джинсів до сатинових штанів – і символізує свободу самовираження та ностальгію.
Цього літа модну індустрію охопила хвиля ностальгії, відроджуючи стилі, що викликають теплі спогади. Серед трендів, що повернулися, – бейсбольний лонгслів, який, як багато хто вважав, вичерпав себе.
Колись бейсболка з довгим рукавом розглядалася виключно як зручний елемент спортивного одягу, а тепер вона – повноцінний стилістичний елемент. Як стильно носити бейсбольний лонгслів, розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Читайте також Від приталених до "в підлогу": які штани у тренді в сезоні осінь-зима
Чому лонгслів знову в тренді?
Бейсболка з довгим рукавом стала універсальною річчю, яка легко поєднується з різними стилями. Дизайнери та модні ентузіасти полюбляють стилізувати цю річ з широкими джинсами або мішкуватими штанами карго для створення шикарного вуличного образу. З іншого боку, в поєднанні з бермудами та піджаком він пропонує розслаблений і легкий естетичний образ.
Їх можна використовувати й зі спідницями, атласними штанами або навіть одягаючи їх під лляні сарафани як стильну альтернативу традиційним базовим футболкам.
Бейсбольний лонгслів знову в моді / Фото Pinterest
Відродження бейсболки з довгим рукавом пов'язане з духом експериментів та самовираження. Ця тенденція підкреслює відхід від суворих модних правил, дозволяючи демонструвати свій внутрішній настрій і більш безтурботний підхід до стилю.
Багато хто обирає бейсболки з довгими рукавами, прикрашені текстом про спорт, химерними слоганами або вінтажною графікою коміксів, що ще більше підкреслює їхній особистий стиль. Цей елемент одягу вийшов за рамки простого одягу, ставши символом спогадів, самовираження та бажання виділитися з-поміж інших з мінімальними зусиллями.
Цю річ можна стилізувати з чим завгодно / Фото з Instagram
Які штани – наймодніша альтернатива джинсам?
- Коричневі штани, натхненні показами Miu Miu, Hermès та Issey Miyake, стають популярною альтернативою джинсам цієї осені.
- Штани в теплих відтінках, таких як Mocha Mousse, ідеально підходять для осінніх образів, використовуючи матеріали як замша, шкіра та вовна.
Часті питання
Чому бейсбольний лонгслів знову в тренді?
Бейсбольний лонгслів легко поєднується з різними стилями одягу – від широких джинсів до сатинових штанів. Він символізує свободу, самовираження та спогади про безтурботні часи, що робить його особливо популярним.
Як стилізувати бейсбольний лонгслів?
Бейсбольний лонгслів можна носити з широкими джинсами чи мішкуватими карго для вуличного стилю, або з бермудами й жакетом для розслабленого вигляду. Його також можна поєднувати з довгими спідницями чи піддягати під лляні сарафани.