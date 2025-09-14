Очень неожиданно: модная вещь из 2000-х, о которой уже все забыли, возвращается
- Бейсбольный лонгслив, который когда-то считали удобной спортивной одеждой, возвращается в модные тренды как стилистический элемент.
- Он легко сочетается с разными стилями – от широких джинсов до сатиновых брюк – и символизирует свободу самовыражения и ностальгию.
Этим летом модную индустрию охватила волна ностальгии, возрождая стили, вызывающие теплые воспоминания. Среди вернувшихся трендов – бейсбольный лонгслив, который, как многие считали, исчерпал себя.
Когда-то бейсболка с длинным рукавом рассматривалась исключительно как удобный элемент спортивной одежды, а теперь она – полноценный стилистический элемент. Как стильно носить бейсбольный лонгслив, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Читайте также От приталенных до "в пол": какие брюки в тренде в сезоне осень-зима
Почему лонгслив снова в тренде?
Бейсболка с длинным рукавом стала универсальной вещью, которая легко сочетается с различными стилями. Дизайнеры и модные энтузиасты любят стилизовать эту вещь с широкими джинсами или мешковатыми брюками карго для создания шикарного уличного образа. С другой стороны, в сочетании с бермудами и пиджаком он предлагает расслабленный и легкий эстетический образ.
Их можно использовать и с юбками, атласными брюками или даже одевая их под льняные сарафаны как стильную альтернативу традиционным базовым футболкам.
Бейсбольный лонгслив снова в моде / Фото Pinterest
Возрождение бейсболки с длинным рукавом связано с духом экспериментов и самовыражения. Эта тенденция подчеркивает отход от строгих модных правил, позволяя демонстрировать свое внутреннее настроение и более беззаботный подход к стилю.
Многие выбирают бейсболки с длинными рукавами, украшенные текстом о спорте, причудливыми слоганами или винтажной графикой комиксов, что еще больше подчеркивает их личный стиль. Этот элемент одежды вышел за рамки простой одежды, став символом воспоминаний, самовыражения и желания выделиться среди других с минимальными усилиями.
Эту вещь можно стилизовать с чем угодно / Фото из Instagram
Какие брюки – самая модная альтернатива джинсам?
- Коричневые брюки, вдохновленные показами Miu Miu, Hermès и Issey Miyake, становятся популярной альтернативой джинсам этой осенью.
- Брюки в теплых оттенках, таких как Mocha Mousse, идеально подходят для осенних образов, используя материалы как замша, кожа и шерсть.
Частые вопросы
Почему бейсбольный лонгслив снова в тренде?
Бейсбольный лонгслив легко сочетается с различными стилями одежды – от широких джинсов до сатиновых брюк. Он символизирует свободу, самовыражение и воспоминания о беззаботных временах, что делает его особенно популярным.
Как стилизовать бейсбольный лонгслив?
Бейсбольный лонгслив можно носить с широкими джинсами или мешковатыми карго для уличного стиля, или с бермудами и жакетом для расслабленного вида. Его также можно сочетать с длинными юбками или поддевать под льняные сарафаны.