Зачіски на випускний, які варті уваги: підходять для довгого волосся

Традиційно після останнього дзвоника, школярки перебувають в очікуванні першого у житті випускного вечора. До цього дня ретельно готуються, підбираючи для себе найкращу сукню та зачіску, яка здатна підкреслити риси обличчя й довершити образ.

Власниці довгого волосся мають найкраще поле для експериментів, пише 24 Канал з посиланням на Seventeen. Щоб мати красивий вигляд на випускному вечорі, варто робити ставку на практичні та стильні зачіски, які пасуватимуть до багатьох фасонів суконь.

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Кучері

Хвильки завжди додають образу святковості й трішки романтичної нотки. Кучері – це основна зачіска більшості зірок на червоних доріжках та світських заходах. М’які завитки гарно обрамляють обличчя й роблять образ повністю довершеним. Для тих, хто вміє накрутити волосся самостійно, навіть не доведеться звертатися до салону краси.



Ефектні зачіски на випускний 2025 / Фото Pinterest

Ідеально пряме волосся

Радимо зробити таке перевтілення дівчаткам, які мають від природи кучеряве волосся. Випрямлене волосся стане візуально довшим й допоможе створити дивовижний образ. Попри те, що випрямлене волосся вважається буденністю, після звичних кучерів воно виглядатиме фантастично. Ідеально випрямлене волосся чудово пасує до суконь строгого крою й ефектного макіяжу.



Красиві зачіски на випускний 2025 / Фото Pinterest

Елегантний пучок

Така зачіска є класикою й доречна до будь-якої сукні – мінімалістичної чи романтичної. Пучок може бути високим чи низьким. Тут вже варто враховувати власні вподобання.



Ефектні зачіски на випускний 2025 / Фото Pinterest

Красивий бант

Дуже красивий вигляд має бант на різноманітних зачісках. Він може бути великим чи мінімалістичним. Радимо зібрати передні пасма й закріпити ззаду бантом, а нижні пасма залишити вільними й вкласти у легкі хвильки чи кучері.



Красиві зачіски на випускний 2025 / Фото Pinterest

До слова, дівчата все частіше шукають альтернативу традиційній сукні на випускний. Що одягнути на випускний замість плаття – читайте в нашому матеріалі.