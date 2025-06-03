Обладательницы длинных волос имеют лучшее поле для экспериментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Seventeen. Чтобы иметь красивый вид на выпускном вечере, стоит делать ставку на практичные и стильные прически, которые подойдут ко многим фасонам платьев.

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Кудри

Волны всегда добавляют образу праздничности и немного романтической нотки. Кудри – это основная прическа большинства звезд на красных дорожках и светских мероприятиях. Мягкие завитки красиво обрамляют лицо и делают образ полностью совершенным. Для тех, кто умеет накрутить волосы самостоятельно, даже не придется обращаться в салон красоты.



Эффектные прически на выпускной 2025 / Фото Pinterest

Идеально прямые волосы

Советуем сделать такое перевоплощение девочкам, которые имеют от природы вьющиеся волосы. Выпрямленные волосы станут визуально длиннее и помогут создать удивительный образ. Несмотря на то, что выпрямленные волосы считаются обыденностью, после привычных кудрей они будут выглядеть фантастически. Идеально выпрямленные волосы прекрасно подходят к платьям строгого кроя и эффектного макияжа.



Красивые прически на выпускной 2025 / Фото Pinterest

Элегантный пучок

Такая прическа является классикой и уместна к любому платью – минималистическому или романтическому. Пучок может быть высоким или низким. Здесь уже стоит учитывать собственные предпочтения.



Эффектные прически на выпускной 2025 / Фото Pinterest

Красивый бант

Очень красиво выглядит бант на различных прическах. Он может быть большим или минималистичным. Советуем собрать передние пряди и закрепить сзади бантом, а нижние пряди оставить свободными и уложить в легкие волны или кудри.



Красивые прически на выпускной 2025 / Фото Pinterest

К слову, девушки все чаще ищут альтернативу традиционному платью на выпускной. Что надеть на выпускной вместо платья – читайте в нашем материале.