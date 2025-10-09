Цей відтінок волосся – головний тренд осені 2025: як він виглядає
- Трендовий відтінок для осені 2025 року – Bambi Brunette, теплий каштановий з медовими, бежевими та карамельними відблисками.
- Зірки, такі як Гейлі Бібер, Кайя Гербер та Зендея, популяризували цей відтінок, який надає волоссю м'якості та природного сяйва.
Цієї осені в моді теплий та насичений каштановий відтінок, який має блискучі переливи. Глибокий колір нагадує сонячні відблиски, тож його собі сподобали зірки, які мають з таким відтінком бездоганний вигляд.
Зірковий стиліст Марк Лісон зазначив, що трендовий відтінок має назву Bambi Brunette, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Italy. Колір нагадує класичний каштановий відтінок, але виглядає так, наче пасма вигоріли на сонці.
Як виглядає модний колір осені?
В основі кольору – глибокий коричневий тон, які доповнюють медові, бежеві та карамельні відблиски. Комбінація створює ефект дорогого натурального кольору. Першими тренд на колір волосся підхопили Гейлі Бібер, Кайя Гербер та Зендея. Саме ці знаменитості вплинули на те, щоб відтінок став акцентним в сезоні.
Коли в осінню пору шкіра втрачає бронзовий відтінок, то теплі тони чудово підсвічують обличчя. Модний відтінок волосся надає м'якості й природного сяйва.
Йдучи на фарбування до колориста, бажано пояснити, що це повинен бути колір м'якого каштана з карамельним чи золотистим відтінком. Головне – уникати різких контрастів. Пасма повинні виглядати так, наче вони вигоріли на сонці.
Підтримувати ефект салонного догляду допоможуть зволожувальні маски й сироватки. Користуйтеся шампунями для захисту кольору й не забувайте користуватися термозахистом. Гарно колір виглядає на розпущеному гладкому волоссі, з легкими хвильками чи елегантним пучком. У всіх варіаціях відтінок має дорогий та природний вигляд.
Також цього сезону актуальним є відтінок Smoked Suede Brunette, пише City Magazine. Колір комбінує глибокий коричневий та димчастий відтінок. Він є універсальним, підходить для будь-якого типу волосся та кольору шкіри, і не потребує частого оновлення.
Які стрижки зроблять обличчя худішим?
Стрижки, які зроблять обличчя візуально худішим – це подовжений боб, зачіска з шарами, подовжений чубчик.
Рекомендовані кольори волосся – золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан, еспресо-каштан.
Часті питання
Що таке відтінок Bambi Brunette і як він виглядає?
Bambi Brunette — це трендовий відтінок, що нагадує класичний каштановий колір, але виглядає так, наче пасма вигоріли на сонці. Він поєднує в собі глибокий коричневий тон з медовими, бежевими та карамельними відблисками, створюючи ефект дорогого натурального кольору.
Хто з відомих особистостей підхопив тренд на колір Bambi Brunette?
Першими тренд на колір волосся Bambi Brunette підхопили знаменитості Гейлі Бібер, Кайя Гербер та Зендея. Саме ці особистості вплинули на те, щоб відтінок став акцентним у сезоні.
Які рекомендації для досягнення бажаного ефекту кольору волосся?
Йдучи на фарбування, важливо пояснити колористу, що це повинен бути колір м'якого каштана з карамельним чи золотистим відтінком. Головне — уникати різких контрастів, щоб пасма виглядали так, наче вони вигоріли на сонці. Підтримувати ефект допоможуть зволожувальні маски, сироватки, шампуні для захисту кольору та термозахист.