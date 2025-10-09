Этой осенью в моде теплый и насыщенный каштановый оттенок, который имеет блестящие переливы. Глубокий цвет напоминает солнечные блики, поэтому его себе облюбовали звезды, которые выглядят с таким оттенком безупречно.

Звездный стилист Марк Лисон отметил, что трендовый оттенок называется Bambi Brunette, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Italy. Цвет напоминает классический каштановый оттенок, но выглядит так, как будто пряди выгорели на солнце.

Читайте также Самые модные стрижки 2025 года: от них все будут в восторге

Как выглядит модный цвет осени?

В основе цвета – глубокий коричневый тон, которые дополняют медовые, бежевые и карамельные блики. Комбинация создает эффект дорогого натурального цвета. Первыми тренд на цвет волос подхватили Хейли Бибер, Кайя Гербер и Зендея. Именно эти знаменитости повлияли на то, чтобы оттенок стал акцентным в сезоне.

Когда в осеннюю пору кожа теряет бронзовый оттенок, то теплые тона прекрасно подсвечивают лицо. Модный оттенок волос придает мягкости и естественного сияния.

Идя на окрашивание к колориста, желательно объяснить, что это должен быть цвет мягкого каштана с карамельным или золотистым оттенком. Главное – избегать резких контрастов. Пряди должны выглядеть так, как будто они выгорели на солнце.

Поддерживать эффект салонного ухода помогут увлажняющие маски и сыворотки. Пользуйтесь шампунями для защиты цвета и не забывайте пользоваться термозащитой. Хорошо цвет смотрится на распущенных гладких волосах, с легкими волнами или элегантным пучком. Во всех вариациях оттенок имеет дорогой и естественный вид.

Также в этом сезоне актуальным является оттенок Smoked Suede Brunette, пишет City Magazine. Цвет комбинирует глубокий коричневый и дымчатый оттенок. Он является универсальным, подходит для любого типа волос и цвета кожи, и не требует частого обновления.

Какие стрижки сделают лицо худее?