На початку жовтня всі ми остаточно переходимо з літніх легких речей на тепліше осіннє вбрання. Светр – невід’ємний елемент гардероба, без якого нм не обійтися в осінню пору. Який виріб придбати цього сезону та як модно одягнутися – показала Дженніфер Лопес.

Щоб светр не виглядав банально й нудно, потрібно правильно його стилізувати, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дженніфер Лопес. Акторка опублікувала кілька красивих осінніх кадрів в речах, які гарно поєднуються між собою й складаються з трендових речей.

Як виглядав образ Дженніфер Лопес?

Співачка на прогулянку до океану приміряла красивий look. Знаменитість одягнула універсальний молочний светр в косички, який поєднала з мереживною білою спідницею. На ноги Джей Ло приміряла актуальні гумові чоботи на шнурівках.

Виконавиця зачесала волосся у хвіст та зробила улюблений макіяж в коричневих тонах з акцентом на повіках й губах. 56-річна Дженніфер на власному прикладі показує, як можна красиво й стильно виглядати навіть у її віці. Образ співачки може повторити кожна жінка, бо він складається з універсальних речей.

Яку трендову річ одягнула Дженніфер Лопес?

Гумові чоботи цієї осені повернулися в моду з новою силою, пише Cosmopolitan. Тепер гумаки, які ми носили в дитинстві – хочуть всі. Гумовики стали справжнім мікротрендом сезону.

Модні хантери є найкращим варіантом для осінніх прогулянок, бо вбережуть ноги від вологості. Яскраві гумаки в червоному чи рожевому кольорі можуть бути чудовою родзинкою в образі.

Як виглядають трендові речі на осінь?