Какой свитер купить осенью: топовый вариант показывает Дженнифер Лопес
- Дженнифер Лопес показала стильный осенний образ, надев молочный свитер в косички с белой кружевной юбкой и резиновые сапоги на шнуровках.
- Резиновые сапоги стали модным микротрендом этой осени, и их рекомендуют для осенних прогулок из-за защиты от влажности.
В начале октября все мы окончательно переходим с летних легких вещей на более теплые осенние наряды. Свитер – неотъемлемый элемент гардероба, без которого не обойтись в осеннюю пору. Какое изделие приобрести в этом сезоне и как модно одеться – показала Дженнифер Лопес.
Чтобы свитер не выглядел банально и скучно, нужно правильно его стилизовать, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дженнифер Лопес. Актриса опубликовала несколько красивых осенних кадров в вещах, которые хорошо сочетаются между собой и состоят из трендовых вещей.
Читайте также Как изысканно одеваться после 55 лет: элегантные образы на примере королевы Рании
Как выглядел образ Дженнифер Лопес?
Певица на прогулку к океану примерила красивый look. Знаменитость надела универсальный молочный свитер в косички, который сочетала с кружевной белой юбкой. На ноги Джей Ло примерила актуальные резиновые сапоги на шнуровках.
Исполнительница зачесала волосы в хвост и сделала любимый макияж в коричневых тонах с акцентом на веках и губах. 56-летняя Дженнифер на собственном примере показывает, как можно красиво и стильно выглядеть даже в ее возрасте. Образ певицы может повторить каждая женщина, потому что он состоит из универсальных вещей.
Какую трендовую вещь надела Дженнифер Лопес?
Резиновые сапоги этой осенью вернулись в моду с новой силой, пишет Cosmopolitan. Теперь резинки, которые мы носили в детстве – хотят все. Резинки стали настоящим микротрендом сезона.
Модные хантеры являются лучшим вариантом для осенних прогулок, потому что уберегут ноги от влажности. Яркие резинки в красном или розовом цвете могут быть отличной изюминкой в образе.
Как выглядят трендовые вещи на осень?
- Короткий тренч вернулся в моду, и шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала стильный образ с этим элементом одежды.
- Кожаная куртка является ключевым элементом осеннего гардероба, и ее можно стилизовать с брюками клеш для удлинения силуэта.
- Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ Burberry в модном черном кожаном тренче, сочетая его с темными брюками и коричневыми ботинками.
Частые вопросы
Какой образ продемонстрировала Дженнифер Лопес в своей Instagram-публикации?
Дженнифер Лопес надела молочный свитер в косички с кружевной белой юбкой и актуальными резиновыми сапогами на шнуровках, завершив образ хвостом и макияжем в коричневых тонах.
Почему резиновые сапоги стали популярными этой осенью?
Резиновые сапоги стали настоящим микротрендом сезона - они вернулись в моду с новой силой, поскольку являются практичными для осенних прогулок, защищая ноги от влажности.
Как можно стилизовать свитер, чтобы он не выглядел банально?
Свитер можно стилизовать, сочетая его с другими трендовыми вещами - такими как кружевные юбки или актуальные аксессуары - чтобы создать стильный и современный образ.