В начале октября все мы окончательно переходим с летних легких вещей на более теплые осенние наряды. Свитер – неотъемлемый элемент гардероба, без которого не обойтись в осеннюю пору. Какое изделие приобрести в этом сезоне и как модно одеться – показала Дженнифер Лопес.

Чтобы свитер не выглядел банально и скучно, нужно правильно его стилизовать, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дженнифер Лопес. Актриса опубликовала несколько красивых осенних кадров в вещах, которые хорошо сочетаются между собой и состоят из трендовых вещей.

Как выглядел образ Дженнифер Лопес?

Певица на прогулку к океану примерила красивый look. Знаменитость надела универсальный молочный свитер в косички, который сочетала с кружевной белой юбкой. На ноги Джей Ло примерила актуальные резиновые сапоги на шнуровках.

Исполнительница зачесала волосы в хвост и сделала любимый макияж в коричневых тонах с акцентом на веках и губах. 56-летняя Дженнифер на собственном примере показывает, как можно красиво и стильно выглядеть даже в ее возрасте. Образ певицы может повторить каждая женщина, потому что он состоит из универсальных вещей.

Какую трендовую вещь надела Дженнифер Лопес?

Резиновые сапоги этой осенью вернулись в моду с новой силой, пишет Cosmopolitan. Теперь резинки, которые мы носили в детстве – хотят все. Резинки стали настоящим микротрендом сезона.

Модные хантеры являются лучшим вариантом для осенних прогулок, потому что уберегут ноги от влажности. Яркие резинки в красном или розовом цвете могут быть отличной изюминкой в образе.

Как выглядят трендовые вещи на осень?