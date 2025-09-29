Королева Рания каждый раз во время официальных выходов демонстрирует такие шикарные аутфиты, которые невозможно обойти вниманием, пишет 24 Канал со ссылкой на Emirates Woman.

Читайте также Короткий тренч вернулся в моду: безупречный пример от Эльзы Хоск

Какими образами удивляла королева Рания?

Ее Величество умеет выглядеть в своем возрасте просто великолепно. Она умело сочетает скромные вещи так, что каждый образ выглядит невероятно. Каждый ее выход – это демонстрация элегантности и безупречного вкуса.

В 2025 году королева Рания осуществила несколько изысканных выходов, которые доказывают, что она безоговорочная икона королевского стиля.

Изысканное розовое платье

Королева Рания для Всемирного саммита по правам детей в Ватикане примерила красивое платье миди розового цвета. Платье имело нежные рукава, украшенные гипюровым кружевом и сдержанные вырезы. Завершали образ туфли Dior с острым носком. Этот выход Ее Величества показывает, что женщинам после 55 лет не стоит бояться носить яркие платья.

Монохромный образ в темных тонах

На выставке в Риме красавица появилась в монохромном образе от бренда Max Mara. Королева Рания надела водолазку, которую сочетала с широкими брюками палаццо. Чтобы разнообразить образ, знаменитость довершила аутфит желтыми туфлями-лодочками желтого цвета, а волосы зачесала в хвост.

Платье с драпировкой

На семейный ифтар по случаю Рамадана, королева надела красивое платье из креп-вискозы-джерси цвета гвоздики. Платье было украшено драпировкой и эффектной золотой пряжкой, которая добавляла изысканности.

Национальный наряд

Королева Рания часто примеряет национальные наряды. На банкете Ифтар королева Рания появилась в арабском платье. Абая была украшена жемчужинами и одета поверх платья с традиционным иорданским принтом. Выход Ее Величества в этом наряде выглядел действительно эффектно.

Элегантный образ

Недавно в своем инстаграм-профиле королева Рания продемонстрировала нежный и минималистичный образ. Ее Величество во время визита в ООН в Нью-Йорке, надела двухцветную рубашку и юбку-карандаш, которые в паре выглядели безупречно.

Как выглядели последние образы королевы Рании?