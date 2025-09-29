Королева Рания каждый раз во время официальных выходов демонстрирует такие шикарные аутфиты, которые невозможно обойти вниманием, пишет 24 Канал со ссылкой на Emirates Woman.
Какими образами удивляла королева Рания?
Ее Величество умеет выглядеть в своем возрасте просто великолепно. Она умело сочетает скромные вещи так, что каждый образ выглядит невероятно. Каждый ее выход – это демонстрация элегантности и безупречного вкуса.
В 2025 году королева Рания осуществила несколько изысканных выходов, которые доказывают, что она безоговорочная икона королевского стиля.
Изысканное розовое платье
Королева Рания для Всемирного саммита по правам детей в Ватикане примерила красивое платье миди розового цвета. Платье имело нежные рукава, украшенные гипюровым кружевом и сдержанные вырезы. Завершали образ туфли Dior с острым носком. Этот выход Ее Величества показывает, что женщинам после 55 лет не стоит бояться носить яркие платья.
Монохромный образ в темных тонах
На выставке в Риме красавица появилась в монохромном образе от бренда Max Mara. Королева Рания надела водолазку, которую сочетала с широкими брюками палаццо. Чтобы разнообразить образ, знаменитость довершила аутфит желтыми туфлями-лодочками желтого цвета, а волосы зачесала в хвост.
Платье с драпировкой
На семейный ифтар по случаю Рамадана, королева надела красивое платье из креп-вискозы-джерси цвета гвоздики. Платье было украшено драпировкой и эффектной золотой пряжкой, которая добавляла изысканности.
Национальный наряд
Королева Рания часто примеряет национальные наряды. На банкете Ифтар королева Рания появилась в арабском платье. Абая была украшена жемчужинами и одета поверх платья с традиционным иорданским принтом. Выход Ее Величества в этом наряде выглядел действительно эффектно.
Элегантный образ
Недавно в своем инстаграм-профиле королева Рания продемонстрировала нежный и минималистичный образ. Ее Величество во время визита в ООН в Нью-Йорке, надела двухцветную рубашку и юбку-карандаш, которые в паре выглядели безупречно.
Как выглядели последние образы королевы Рании?
- Королева Рания во время визита в Нью-Йорк продемонстрировала стильный образ в черной одежде, с добавлением серых туфель и сумки того же оттенка.
- В Нью-Йорке Ее Величество показала стильный осенний образ с баклажанами осенний образ с баклажановой блузкой и широкими темно-серыми брюками-палаццо.
- На Мексиканскую конференцию Siglo XXI, королева Рания оделась в белоснежный костюм от бренда Max Mara, который сочетала с синей блузой и обувью Christian Louboutin.