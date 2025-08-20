Акторка заправила в шортики напівпрозору білу майку з хвилястим краєм, яка більше нагадувала піжамну, ніж денну, і це стало основою її вбрання, передає 24 Канал із посиланням на Instyle.

Далі Наталі додала несподіваний верхній одяг: бежевий тренч із підкрученими рукавами. Також вона обрала класичні чорні лофери з золотими деталями та білі шкарпетки з рюшами. Щоб внести ще більше контрасту, акторка доповнила образ бейсболкою бордового кольору. І, звісно, не обійшлося без гламуру: Наталі взяла чорну шкіряну сумку, одягнула золотий ланцюжок на шию, маленькі золоті сережки-кільця та кілька золотих кілець на пальцях. Що стосується макіяжу та волосся, Портман залишила довге каштанове волосся у природних хвилях і зробила ніжний макіяж із рум'яними щоками, підкресленими бровами, легкими тінями для очей і блискучими губами.

Портман помітили в цьому образі під час зйомок нового фільму Good Sex у центрі Манхеттена.

