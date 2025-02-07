Сухий шампунь може легко замінити просте пшеничне борошно, яке ми зазвичай використовуємо для приготування страв, пише 24 Канал.

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Як зробити сухий шампунь з борошна

Аби освіжити волосся, можна використовувати борошно таким чином:

беремо невелику порцію борошна і втираємо її в прикореневу зону;

для кращого ефекту, потрібно залишити борошно на коренях на декілька хвилин;

далі вичісуємо волосся гребінцем, аби позбутися залишків борошна.



Як легко зробити волосся менш жирним / Фото Pexels

Зверніть увагу! Цей метод підходить виключно для білявок. На темному волоссі борошно буде видно.

Чим замінити сухий шампунь брюнеткам

Брюнетки також можуть замінити сухий шампунь підручним засобом – какао-порошком. Аби освіжити волосся, завдяки цьому методу, потрібно:

нанести какао на прикореневу зону і масажними рухами розподілити його;

за бажанням, можна почекати декілька хвилин, так ефект буде кращим;

далі за допомогою гребінця очистити волосся від какао.



Як можна замінити сухий шампунь / Фото Pexels

Зауважте! Потрібно використовувати чистий порошок какао, без цукру та інших добавок.