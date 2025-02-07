Сухой шампунь может легко заменить простая пшеничная мука, которую мы обычно используем для приготовления блюд, пишет 24 Канал.

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Как сделать сухой шампунь из муки

Чтобы освежить волосы, можно использовать муку следующим образом:

берем небольшую порцию муки и втираем ее в прикорневую зону;

для лучшего эффекта, нужно оставить муку на корнях на несколько минут;

далее вычесываем волосы расческой, чтобы избавиться от остатков муки.



Как легко сделать волосы менее жирными / Фото Pexels

Обратите внимание! Этот метод подходит исключительно для блондинок. На темных волосах мука будет видна.

Чем заменить сухой шампунь брюнеткам

Брюнетки также могут заменить сухой шампунь подручным средством – какао-порошком. Чтобы освежить волосы, благодаря этому методу, нужно:

нанести какао на прикорневую зону и массажными движениями распределить его;

по желанию, можно подождать несколько минут, так эффект будет лучше;

далее с помощью расчески очистить волосы от какао.



Как можно заменить сухой шампунь / Фото Pexels

Заметьте! Нужно использовать чистый порошок какао, без сахара и других добавок.