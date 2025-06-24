Ведь свидание – это особая встреча, во время которой внешний вид играет одну из главных ролей. Важно подготовиться для этого мероприятия заблаговременно, пишет 24 Канал.

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Что сделать, чтобы привлекательно выглядеть на свидании

Соблюдайте гигиену

Звучит банально, но часто именно эта деталь "бросается в глаза". Вам нужно иметь:

чистое тело и волосы – примите душ, используйте любимый гель или мыло с приятным, не резким ароматом, не забудьте о дезодоранте;

– примите душ, используйте любимый гель или мыло с приятным, не резким ароматом, не забудьте о дезодоранте; свежее дыхание – важно не только почистить зубы, а еще и воспользоваться зубной нитью и ополаскивателем;

– важно не только почистить зубы, а еще и воспользоваться зубной нитью и ополаскивателем; опрятные руки и ногти – необязательно делать маникюр с покрытием, главное, чтобы все выглядело аккуратно.



Что нужно, чтобы собраться на свидание / Фото Pexels

Обратите внимание! Если вы надеваете открытую обувь, обращайте также внимание на ваш педикюр.

Подберите правильный образ

Чтобы хорошо выглядеть, нужно:

придерживаться тематики встречи;

подбирать одежду по фигуре, которая подчеркнет все достоинства;

добавить аксессуары;

сделать легкий макияж (если вы делаете его обычно);

создать стильную прическу;

почистить и подготовить обувь;

Не старайтесь изобразить кого-то другого. Подбирайте одежду, аксессуары и макияж, которые выразительно подчеркнут ваше "я".



Как подготовиться к первой встрече с парнем / Фото Pexels

Также важно для свидания: