Ведь свидание – это особая встреча, во время которой внешний вид играет одну из главных ролей. Важно подготовиться для этого мероприятия заблаговременно, пишет 24 Канал.
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Что сделать, чтобы привлекательно выглядеть на свидании
- Соблюдайте гигиену
Звучит банально, но часто именно эта деталь "бросается в глаза". Вам нужно иметь:
- чистое тело и волосы – примите душ, используйте любимый гель или мыло с приятным, не резким ароматом, не забудьте о дезодоранте;
- свежее дыхание – важно не только почистить зубы, а еще и воспользоваться зубной нитью и ополаскивателем;
- опрятные руки и ногти – необязательно делать маникюр с покрытием, главное, чтобы все выглядело аккуратно.
Что нужно, чтобы собраться на свидание / Фото Pexels
Обратите внимание! Если вы надеваете открытую обувь, обращайте также внимание на ваш педикюр.
- Подберите правильный образ
Чтобы хорошо выглядеть, нужно:
- придерживаться тематики встречи;
- подбирать одежду по фигуре, которая подчеркнет все достоинства;
- добавить аксессуары;
- сделать легкий макияж (если вы делаете его обычно);
- создать стильную прическу;
- почистить и подготовить обувь;
Не старайтесь изобразить кого-то другого. Подбирайте одежду, аксессуары и макияж, которые выразительно подчеркнут ваше "я".
Как подготовиться к первой встрече с парнем / Фото Pexels
Также важно для свидания:
- подбирать не только красивое, но и удобное белье, чтобы чувствовать себя уверенно;
- увлажнять губы;
- протереть очки, сумочку и телефон;
- подобрать ненавязчивый парфюм.