Адже побачення – це особлива зустріч, під час якої зовнішній вигляд грає одну з головних ролей. Важливо підготуватися для цього заходу завчасно, пише 24 Канал.
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Що зробити, аби привабливо виглядати на побаченні
- Дотримуйтесь гігієни
Звучить банально, але часто саме ця деталь "впадає в очі". Вам потрібно мати:
- чисте тіло і волосся – прийміть душ, використайте улюблений гель чи мило з приємним, не різким ароматом, не забудьте про дезодорант;
- свіже дихання – важливо не тільки почистити зуби, а ще й скористатися зубною ниткою та ополіскувачем;
- охайні руки та нігті – необов'язково робити манікюр з покриттям, головне, аби все виглядало акуратно.
Що потрібно, аби зібратись на побачення / Фото Pexels
Зверніть увагу! Якщо ви вдягаєте відкрите взуття, звертайте також увагу на ваш педикюр.
- Підберіть правильний образ
Аби мати гарний вигляд, потрібно:
- дотримуватися тематики зустрічі;
- підбирати одяг по фігурі, який підкреслить усі принади;
- додати аксесуари;
- зробити легкий макіяж (якщо ви робите його зазвичай);
- створити стильну зачіску;
- почистити та підготувати взуття;
Не старайтесь зобразити когось іншого. Підбирайте одяг, аксесуари та макіяж, що виразно підкреслять ваше "я".
Як підготуватися до першої зустрічі з хлопцем / Фото Pexels
Також важливо для побачення:
- підбирати не тільки красиву, а ще й зручну білизну, аби почуватися впевнено;
- зволожувати губи;
- протерти окуляри, сумочку та телефон;
- підібрати ненав'язливий парфум.