Адже побачення – це особлива зустріч, під час якої зовнішній вигляд грає одну з головних ролей. Важливо підготуватися для цього заходу завчасно, пише 24 Канал.

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Що зробити, аби привабливо виглядати на побаченні

Дотримуйтесь гігієни

Звучить банально, але часто саме ця деталь "впадає в очі". Вам потрібно мати:

чисте тіло і волосся – прийміть душ, використайте улюблений гель чи мило з приємним, не різким ароматом, не забудьте про дезодорант;

– прийміть душ, використайте улюблений гель чи мило з приємним, не різким ароматом, не забудьте про дезодорант; свіже дихання – важливо не тільки почистити зуби, а ще й скористатися зубною ниткою та ополіскувачем;

– важливо не тільки почистити зуби, а ще й скористатися зубною ниткою та ополіскувачем; охайні руки та нігті – необов'язково робити манікюр з покриттям, головне, аби все виглядало акуратно.



Що потрібно, аби зібратись на побачення / Фото Pexels

Зверніть увагу! Якщо ви вдягаєте відкрите взуття, звертайте також увагу на ваш педикюр.

Підберіть правильний образ

Аби мати гарний вигляд, потрібно:

дотримуватися тематики зустрічі;

підбирати одяг по фігурі, який підкреслить усі принади;

додати аксесуари;

зробити легкий макіяж (якщо ви робите його зазвичай);

створити стильну зачіску;

почистити та підготувати взуття;

Не старайтесь зобразити когось іншого. Підбирайте одяг, аксесуари та макіяж, що виразно підкреслять ваше "я".



Як підготуватися до першої зустрічі з хлопцем / Фото Pexels

Також важливо для побачення: