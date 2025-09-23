Для створення фігури з ведмедика використали понад 10 тисяч червоних троянд, а ціна його складала разючі 536 тисяч гривень, пише 24 Канал з посиланням на Threads Анастасії Скальницької.

Чому композиція обурила українців?

Після публікації цього квіткового ведмедика, українці звинуватили замовника у марнотратництві. За пів мільйона гривень можна б було придбати 20 – 25 FPV-дронів чи кілька тепловізорів. Коментарі рясніли десятками повідомлень про те, що в умовах повномасштабної війни такі подарунки є недоречними.



Композиція на пів мільйона гривень / Фото Насті Скальницької

Це вже не вперше студія блогерки Анастасії Скальницької створює такі великі композиції. Раніше під критику потрапило величезне Лабубу з рожевих троянд.

Ціни букетів в українських квіткових студіях дуже різні. Букет з орхідей може сягати 8 тисяч гривень, а 300 троянд – понад 25 тисяч гривень. Втім, це лише ціни на букети, які можна знайти на сайті. Особисті замовлення, як от ведмедик з троянд, може коштувати десятки, а то й сотні тисяч гривень. Однак, ми все ж таки віднайшли кілька готових композицій, ціна яких просто вражає.

Які є найдорожчі букети в Україні?

"Магія 1001 троянди"

Букет із 1001 червоної троянди коштує на сайті La Flora 341 290 гривень. На сайті є ще багато пропозицій в такому ж ціновому діапазоні. Такі шикарні букети обіцяють відправляти не лише по місту, але й по світу.



Дорогі букети квітів / Фото з сайту La Flora

Дует з білих та червоних троянд

Букети з квіткового магазину La Flora складаються з червоних та білих троянд. За 602 квітки висотою 50 сантиметрів доведеться викласти майже 230 тисяч гривень. Ймовірно, такі букети по 301 троянді можна купити окремо, втім саме ця композиція продається разом.



Дорогі букети квітів / Фото з сайту La Flora

5 композицій в коробці по 501 троянді

Відомий квітковий магазин Amber пропонує придбати аж цілих 5 композицій в коробці по 501 червоній троянді. На сайті зазначається, що перевагою таких букетів є те, що для них непотрібна ваза, оскільки композиція зроблена за допомогою флористичної губки, яка просочена водою. Ціна 5 букетів складає 184 350 гривень.



Дорогі букети квітів / Фото з сайту Amber

1001 рожева троянда "Мадлен"

Придбати величезний букет рожевих троянд з декоративним оформленням папороті у кошику обійдеться у 79 995 тисяч гривень. На цю композицію діє знижка, бо раніше квіти коштували 100 005 гривень.

Дорогі букети квітів / Фото з сайту

Квіткова композиція в розмірі XXXL

Величезна квіткова композиція висотою майже в увесь ріст людини від Amber обійдеться у 70 тисяч гривень. У композиції є різноманітні квіти – гортензії, півонії, троянди, орхідеї та чимало інших квітів.



Дорогі букети квітів / Фото з сайту Amber

