У той час як сміливі тренди, такі як яскравий лак, ефектне нарощування та складні 3D-дизайни набули популярності, позачасова привабливість елегантності залишається незмінним вибором для багатьох. Чимало жінок обирають ніжні та вишукані манікюри.

Певний відтінок напівпрозорого нюду був визнаний найелегантнішим манікюром усіх часів. Відомі стилісти охрестили його "шовковою вуаллю", пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Який манікюр найелегантніший?

Це напівпрозоре покриття ніжного молочного відтінку з можливістю додавання світлих відтінків – "шовкова вуаль". Дизайн створений відомим майстром манікюру Ірамом Шелтоном, передає розкішну шовковість без потреби у сильному глянці.

Цей стиль манікюру підкреслює природну красу, елегантність і стриману розкіш, звертаючись до тих, хто віддає перевагу витонченості, а не сміливим заявам.



Манікюр "шовкова вуаль" / Фото Pinterest

Нагадуючи популярний останнім часом молочний манікюр, "шовкова вуаль" відрізняється більшою прозорістю, дозволяючи просвічуватися природному кольору нігтьової пластини.

Цей трендовий манікюр позиціюється як досить універсальний для будь-якого випадку, органічно вписуючись як у формальну офісну обстановку, так і у весільну урочистість.



Такий дизайн називають найелегантнішим / Фото Pinterest

Який манікюр головний тренд сезону?

Цього літа манікюр в горошок переживає сплеск популярності. Грайливий ретро-дизайн, що з'явився у 1960-х роках, знайшов нове життя в сучасному нейл-арті. Відродження інтересу до горошку можна пояснити його здатністю модернізувати класичний манікюр.

Дизайн передбачає нігтьову основу будь-якого кольору, прикрашену горошком, який можна розташовувати в різних місцях і колірних гамах.