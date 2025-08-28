В то время как смелые тренды, такие как яркий лак, эффектное наращивание и сложные 3D-дизайны приобрели популярность, вневременная привлекательность элегантности остается неизменным выбором для многих. Многие женщины выбирают нежные и изысканные маникюры.

Определенный оттенок полупрозрачного нюда был признан самым элегантным маникюром всех времен. Известные стилисты окрестили его "шелковой вуалью", пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Какой маникюр самый элегантный?

Это полупрозрачное покрытие нежного молочного оттенка с возможностью добавления светлых оттенков – "шелковая вуаль". Дизайн создан известным мастером маникюра Ирамом Шелтоном, передает роскошную шелковистость без потребности в сильном глянце.

Этот стиль маникюра подчеркивает естественную красоту, элегантность и сдержанную роскошь, обращаясь к тем, кто предпочитает утонченность, а не смелые заявления.



Маникюр "шелковая вуаль" / Фото Pinterest

Напоминая популярный в последнее время молочный маникюр, "шелковая вуаль" отличается большей прозрачностью, позволяя просвечиваться естественному цвету ногтевой пластины.

Этот трендовый маникюр позиционируется как достаточно универсальный для любого случая, органично вписываясь как в формальную офисную обстановку, так и в свадебное торжество.



Такой дизайн называют самым элегантным / Фото Pinterest

Какой маникюр главный тренд сезона?

Этим летом маникюр в горошек переживает всплеск популярности. Игривый ретро-дизайн, появившийся в 1960-х годах, обрел новую жизнь в современном нейл-арте. Возрождение интереса к горошку можно объяснить его способностью модернизировать классический маникюр.

Дизайн предполагает ногтевую основу любого цвета, украшенную горошком, который можно располагать в разных местах и цветовых гаммах.