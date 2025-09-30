Чоловіки почнуть задаровувати квітами: як пахнуть найкращі аромати 2025 року
- Нові осінні парфумерні новинки включають Miss Dior Essence від Dior з запахом жасмину, Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense з цитрусовими нотами, та Gucci Guilty Absolu для чоловіків і жінок.
- Givenchy L’Interdit Parfum відкривається білими квітами та гірким мигдалем, а Guerlain Floraboom Absolus Allegoria зачаровує туберозою і сандалом.
Жінки обожнюють нові аромати, тому пропонуємо переглянути осінні парфумерні новинки, які вже встигли вразити неповторними запахами. Кожен парфум настільки особливий, що підійде під різний настрій та випадки.
Якісний аромат ніколи не вийде з моди, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Парфум не лише надає впевненості в собі, але й підкреслює індивідуальність та навіть здатен закохати в себе.
Експерти вже визначили кілька найкращих фаворитів, на які треба обо’язково звернути увагу цієї осені?
Які парфуми обрати жінці восени?
Dior, Miss Dior Essence
Новинка з культової лінії Miss Dior наповнена запахом жасмину, що переплітається з ароматом джему з ягід та ожини. Композицію вдало огортає деревна база.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Gucci, Flora Gorgeous Gardenia Intense
Ця версія аромату вже насичена й концентрованіша. Парфум на старті розкривається цитрусовими, букетом з гарденії та гедіону, розкриваючись деревинною сандаловою базою.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Gucci, Guilty Absolu de Parfum Pour Homme & Pour Femme
Бренд створив дует ароматів для нього та для неї. Версія Pour Homme поєднує в собі ноти флердоранжу, міцний ром, боби тонка, червоний перець чилі, ваніль та шкіру. Парфуми Pour Femme поєднують в собі мікс ожини, рожевого перцю, троянди, пачулів та амбри.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Givenchy, L’Interdit Parfum
Новий парфум відкривається пахощами білих квітів туберози й жасмину, які доповнює ніжна нота мімзи, груша, яблука та гіркий мигдаль. У кінцевій ноті поєднуються пачулі й ветивер.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Guerlain, Floraboom Absolus Allegoria
Концентрована версія парфумів оповита запахом туберози й мірабілісу на базі з сандала й пачулів. Цей аромат зачаровує одразу з першого вдиху.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Парфум Les Infusions De Figue від Prada має неймовірний запах мандарину, інжиру та гальбанума, пише Marie Claire. Аромат ідеально підійде для тих жінок, які хочуть вирізнятися серед усіх.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Які аромати підійдуть кожній жінці?
Зверніть увагу на парфуми Kilian Love Don’t Be Shy мають солодкий запах з нотами зефіру, ванілі, апельсина, жимолості та троянди.
Вишуканий аромат Tom Ford Café Rose поєднує пряні відтінки коріандру, кардамону, кави та пачулі, підходить для осінньої пори.
Часті питання
Які нові парфуми рекомендують експерти для осені 2025 року?
Експерти рекомендують такі новинки: Dior Miss Dior Essence з жасмином та ожиною, Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense з цитрусовими та сандаловою базою, Gucci Guilty Absolu de Parfum Pour Homme & Pour Femme з нотами флердоранжу і шкіри, Givenchy L’Interdit Parfum з білими квітами та ветивером, Guerlain Floraboom Absolus Allegoria з туберозою та сандалом, а також Prada Les Infusions De Figue з інжиром та мандарином.
Які основні ноти містять нові парфуми від Givenchy?
Новий парфум L’Interdit Parfum від Givenchy відкривається ароматами білих квітів туберози та жасмину, доповнених нотами мімзи, груші, яблука та гіркого мигдалю. Кінцеві ноти включають пачулі та ветивер.
Чим особлива новинка від Prada — Les Infusions De Figue?
Парфум Les Infusions De Figue від Prada відзначається неймовірним запахом мандарину, інжиру та гальбанума. Він ідеально підходить для жінок, які прагнуть вирізнятися серед усіх.