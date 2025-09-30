Жінки обожнюють нові аромати, тому пропонуємо переглянути осінні парфумерні новинки, які вже встигли вразити неповторними запахами. Кожен парфум настільки особливий, що підійде під різний настрій та випадки.

Якісний аромат ніколи не вийде з моди, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Парфум не лише надає впевненості в собі, але й підкреслює індивідуальність та навіть здатен закохати в себе.

Експерти вже визначили кілька найкращих фаворитів, на які треба обо’язково звернути увагу цієї осені?

Які парфуми обрати жінці восени?

Dior, Miss Dior Essence

Новинка з культової лінії Miss Dior наповнена запахом жасмину, що переплітається з ароматом джему з ягід та ожини. Композицію вдало огортає деревна база.



Gucci, Flora Gorgeous Gardenia Intense

Ця версія аромату вже насичена й концентрованіша. Парфум на старті розкривається цитрусовими, букетом з гарденії та гедіону, розкриваючись деревинною сандаловою базою.



Gucci, Guilty Absolu de Parfum Pour Homme & Pour Femme

Бренд створив дует ароматів для нього та для неї. Версія Pour Homme поєднує в собі ноти флердоранжу, міцний ром, боби тонка, червоний перець чилі, ваніль та шкіру. Парфуми Pour Femme поєднують в собі мікс ожини, рожевого перцю, троянди, пачулів та амбри.



Givenchy, L’Interdit Parfum

Новий парфум відкривається пахощами білих квітів туберози й жасмину, які доповнює ніжна нота мімзи, груша, яблука та гіркий мигдаль. У кінцевій ноті поєднуються пачулі й ветивер.



Guerlain, Floraboom Absolus Allegoria

Концентрована версія парфумів оповита запахом туберози й мірабілісу на базі з сандала й пачулів. Цей аромат зачаровує одразу з першого вдиху.



Парфум Les Infusions De Figue від Prada має неймовірний запах мандарину, інжиру та гальбанума, пише Marie Claire. Аромат ідеально підійде для тих жінок, які хочуть вирізнятися серед усіх.



Які аромати підійдуть кожній жінці?