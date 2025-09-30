Мужчины начнут задаривать цветами: как пахнут лучшие ароматы 2025 года
- Новые осенние парфюмерные новинки включают Miss Dior Essence от Dior с запахом жасмина, Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense с цитрусовыми нотами, и Gucci Guilty Absolu для мужчин и женщин.
- Givenchy L'Interdit Parfum открывается белыми цветами и горьким миндалем, а Guerlain Floraboom Absolus Allegoria очаровывает туберозой и сандалом.
Женщины обожают новые ароматы, поэтому предлагаем посмотреть осенние парфюмерные новинки, которые уже успели поразить неповторимыми запахами. Каждый парфюм настолько особенный, что подойдет под разное настроение и случаи.
Качественный аромат никогда не выйдет из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Парфюм не только придает уверенности в себе, но и подчеркивает индивидуальность и даже способен влюбить в себя.
Эксперты уже определили несколько лучших фаворитов, на которые надо обязательно обратить внимание этой осенью?
Какие духи выбрать женщине осенью?
Dior, Miss Dior Essence
Новинка из культовой линии Miss Dior наполнена запахом жасмина, что переплетается с ароматом джема из ягод и ежевики. Композицию удачно окутывает древесная база.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Gucci, Flora Gorgeous Gardenia Intense
Эта версия аромата уже насыщенная и концентрированная. Парфюм на старте раскрывается цитрусовыми, букетом из гардении и гедиона, раскрываясь древесной сандаловой базой.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Gucci, Guilty Absolu de Parfum Pour Homme & Pour Femme
Бренд создал дуэт ароматов для него и для нее. Версия Pour Homme сочетает в себе ноты флердоранжа, крепкий ром, бобы тонка, красный перец чили, ваниль и кожу. Духи Pour Femme сочетают в себе микс ежевики, розового перца, розы, пачулей и амбры.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Givenchy, L'Interdit Parfum
Новый парфюм открывается благоуханием белых цветов туберозы и жасмина, которые дополняет нежная нота мимзы, груша, яблока и горький миндаль. В конечной ноте сочетаются пачули и ветивер.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Guerlain, Floraboom Absolus Allegoria
Концентрированная версия духов окутана запахом туберозы и мирабилиса на базе из сандала и пачулей. Этот аромат очаровывает сразу с первого вдоха.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Парфюм Les Infusions De Figue от Prada имеет невероятный запах мандарина, инжира и гальбанума, пишет Marie Claire. Аромат идеально подойдет для тех женщин, которые хотят выделяться среди всех.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Какие ароматы подойдут каждой женщине?
Обратите внимание на духи Kilian Love Don't Be Shy имеют сладкий запах с нотами зефира, ванили, апельсина, жимолости и розы.
Изысканный аромат Tom Ford Café Rose сочетает пряные оттенки кориандра, кардамона, кофе и пачули, подходит для осенней поры.
