Навіть після 50 років жінки хочуть мати красивий вигляд, тож підбирають для себе зачіски, які зможуть надати їм молодшого вигляду. Представницям жіночої статі пасуватимуть кілька чудових стрижок, які рекомендують всі перукарі.

Осінь – чудова пора для створення нової стрижки, пише 24 Канал. Особливо нова стрижка підійде для всіх, хто втомився від попереднього зовнішнього вигляду й має бажання підстригтися так, щоб підкреслити риси обличчя й приховати вікові зміни.

Як підстригтися після 50 років?

М’яка піксі

Ця стрижка не має надто різких ліній, тому завдяки м’яким контурам має жіночний та охайний вигляд. Перукарі радять зачіску всім жінкам, які хочуть підкреслити очі та вилиці. М’яка піксі ідеально підходить для 50-річних, бо пом’якшує риси обличчя.



Омолоджуючі стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Багатошаровий боб

Шари створюють прикореневий об’єм та додають волоссю рухливості. Найкраще таку зачіску робити жінкам з тонким та ослабленим волоссям, яким потрібно зробити волосся візуально густішим. Стрижка добре маскує вікові зміни, тож чудово підходить для 50-річних жінок.



Омолоджуючі стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Каре

Зачіска каре підходить майже всім 50-річним жінкам та завжди має доглянутий вигляд. Стилісти стрижку радять всім, хто боїться надто коротко стригтися. Передні подовжені пасма вдало витягують обличчя, а чубчик може навіть надати омолоджуючого ефекту.



Омолоджуючі стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.