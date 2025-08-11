Красива стрижка здатна візуально прибрати кілька зайвих років, пише 24 Канал. Через вік на обличчі та шиї вже є значно помітними зморшки, а правильно вибрана зачіска допоможе все приховати.

Читайте також Як у 50 років молодо виглядати: суперові стрижки на коротке волосся

Яку стрижку зробити після 55 років?

Піксі

Стрижка є вдалою для всіх жінок у старшому віці. За словами перукарів, вона надає об’єму тонкому волоссю, роблячи образ молодшим та сучаснішим. Зачіска є короткою, тому не потребує складної укладки. Піксі гарно виглядає з сивиною, чи світлим відтінком волосся.



Омолоджуючі стрижки після 55 років / Фото Pinterest

Гарсон

Зачіска ідеально підійде жінкам після 55 років, бо виглядає акуратно, елегантно та доглянуто. Перукарі радять робити стрижку жінкам з прямим та хвилястим волоссям. Щоб зробити вигляд свіжішим, можна зробити мелірування.



Омолоджуючі стрижки після 55 років / Фото Pinterest

Градуйований боб

Ця стрижка підійде тим жінкам, які хочуть зберегти довжину. Завдяки градуйованим шарам в зоні маківки можна додати бажаного об’єму, а подовжені передні пасма чудово візуально витягують обличчя. Стрижка пасує всім та добре підходить для тонкого і густого волосся.



Омолоджуючі стрижки після 55 років / Фото Pinterest

До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.