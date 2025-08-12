Даже после 50 лет женщины хотят выглядеть красиво, поэтому подбирают для себя прически, которые смогут придать им более молодой вид. Представительницам женского пола подойдут несколько замечательных стрижек, которые рекомендуют все парикмахеры.

Осень – прекрасная пора для создания новой стрижки, пишет 24 Канал. Особенно новая стрижка подойдет для всех, кто устал от предыдущего внешнего вида и имеет желание подстричься так, чтобы подчеркнуть черты лица и скрыть возрастные изменения.

Как подстричься после 50 лет?

Мягкая пикси

Эта стрижка не имеет слишком резких линий, поэтому благодаря мягким контурам выглядит женственно и опрятно. Парикмахеры советуют прическу всем женщинам, которые хотят подчеркнуть глаза и скулы. Мягкая пикси идеально подходит для 50-летних, потому что смягчает черты лица.



Омолаживающие стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Многослойный боб

Слои создают прикорневой объем и добавляют волосам подвижности. Лучше всего такую прическу делать женщинам с тонкими и ослабленными волосами, которым нужно сделать волосы визуально гуще. Стрижка хорошо маскирует возрастные изменения, поэтому прекрасно подходит для 50-летних женщин.



Омолаживающие стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Каре

Прическа каре подходит почти всем 50-летним женщинам и всегда имеет ухоженный вид. Стилисты стрижку советуют всем, кто боится слишком коротко стричься. Передние удлиненные пряди удачно вытягивают лицо, а челка может даже придать омолаживающий эффект.



Омолаживающие стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.