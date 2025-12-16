Про них говорили всі: 5 найпопулярніших стрижок 2025 року

У 2025 році жінки обирали для себе сміливий об’єм волосся, який був частиною естетики 90-х років. Тренди були спрямовані на легкість та стрижку, яку легко укласти в домашніх умовах.

Головними бюті-фаворитами стали динамічні стрижки, які дозволяли створити бажаний рух пасм, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У добірці зібрані найкрасивіші зачіски, які мають всі шанси залишитися актуальними у 2026 році.

Які стрижки були в моді у 2025 році?

Пухнастий боб

Стрижка боб утримувала позицію лідера тривалий час. Згодом актуальним став густий та трохи недбалий боб, фішкою якого є об’єм, який виглядає розслаблено та дорого. Така зачіска потребує мінімум укладання, а виглядає доволі красиво. Стрижку боб цього року активно носили Джіджі Хадід, Зендея та багато інших зірок.

Піксі

У 2025 році піксі зайняла своє особливе місце серед всіх зачісок. Найпопулярнішими стали варіанти середньої довжини з подовженим верхом та короткими боками, а також ультракоротка піксі з чубчиком у стилі Емми Стоун.

Стрижка добре підкреслює лінію вилиць й підборіддя, додає образу свіжості та характеру. А ще така зачіска підходить для тонкого волосся, додаючи візуальний об’єм.

Виразні шари в стилі 90-х

Ностальгія за 90-ми роками особливо гостро відчувалася цього року. У моду повернулися чітко окреслені шари, які добре виглядали на середній та довгій довжині. Натхненням став образ Гвінет Пелтроу з акцентом на динаміку, легкість та рух. Стрижка особливо ефектно виглядає при укладанні феном з підкрученими всередину кінчиками.

Довге волосся з чубчиком

Гарним доповненням до довгого волосся став чубчик, який м’яко обрамлює обличчя. Варіант стрижки як у Дейзі Едгар-Джонс став найзатребуванішим у 2025 році.

Прямий боб

Актуальність зберіг чіткий та прямий боб з рівним зрізом. А також набув популярності мікробоб з довжиною до середини шиї.

Стилісти кажуть, що ідеальною є та стрижка, яка не потребує постійного укладання. Важливо обрати лише ту форму, яка підкреслює природну текстуру волосся й легко впишеться у ваш стиль.

До слова, стрижка кінчиків не впливає на швидкість росту волосся, оскільки ріст відбувається з кореня, пише City Magazine. Стрижка допомагає зберегти довжину, запобігаючи ламкості, а кінчики рекомендується підстригати кожні 3 місяці.

Які ще є цікаві новинки про стрижки?