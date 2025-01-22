5 найкращих жіночих парфумів: від них всі втрачають голову

Світ парфумерії багатогранний настільки, що вибрати серед всього асортименту для себе щось найкраще – завдання не з простих. Втім, є кілька ароматів, які підкорили жінок та чоловіків.

Аромат підкреслює індивідуальність, тому дуже важливо обрати саме той парфум, який чітко буде вас характеризувати, пише 24 Канал. Для кожної жінки знайдеться свій список найкращих парфумів, однак є аромати, які незмінно подобаються всім та вважаються справжніми шедеврами.

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J'adore від Dior

Культовий парфум розкривається нотами стиглої та соковитої груші, а ще ароматом дині, магнолії, персика, мандарину та бергамоту. Серце парфуму наповнене квітковим букетом – жасмином, конвалією, туберозою, фрезію, трояндою, орхідеєю та фіалкою. Аромат ідеально підійде тим жінкам, які люблять квіткові запахи.



Найкращі парфуми для жінок / Фото Pinterest

Si від Giorgio Armani

Цей парфум належить до групи шипрових фруктових ароматів. Верхня нота оповита листям чорної смородини, ноти серця складаються з травневої троянди та фрезії, а базові ноти наповнені ваніллю та амброксаном.



Ідеальні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Daisy від Marc Jacobs

Аромат належить до групи квіткових, деревних та мускусних. Верхні ноти складаються з листя фіалки, червоного грейпфрута й полуниці. Ноти серця оповиті гарденією та жасмином, а базу складає мускус, біла деревина і ваніль.



Найкращі парфуми для жінок / Фото Pinterest

Chloé Eau de Parfum

Парфум підійде тим жінкам, які люблять ніжний квітковий запах. Верхні ноти оповиті півонією, лічі та фрезією, ноти серця наповнені трояндою, конвалією та магнолією, а базові ноти – кедром з Вірджинії та амброю.



Ідеальні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Good Girl від Carolina Herrera

Цей парфум вже належить до східних та квіткових ароматів. Верхні ноти складаються з мигдалю, кави, бергамоту і лимона. Ноти серця оповиті туберозою, жасмином, апельсиновим цвітом, болгарською трояндою та ірисом. Базові ноти складаються з какао, ванілі, праліне, сандалу, мускусу, амбри, кашемірового дерева, кориці та кедра.



Найкращі парфуми для жінок / Фото Pinterest

Кожен парфум є знаменитим та відомим в колах жінок. Їхні аромати справді приваблюють та зачаровують, тому ці парфуми мріє мати кожна. Щоб не помилитися у виборі, відшукайте свій парфум по запаху, який найбільше вам до вподоби, а гідом у магазині парфумерії стане наш список найкращих жіночих парфумів.