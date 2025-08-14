14 найкрасивіших весільних образів зірок: від Кейт Міддлтон до Ґрейс Келлі
- Видання Instyle склало список з 14 найкрасивіших весільних образів зірок, які залишаться в історії моди.
- Серед відомих наречених – Кейт Міддлтон, Ґрейс Келлі, Софія Річі, Пріянка Чопра, Меґан Маркл, Соланж Ноулз, Прісцилла Преслі, Вікторія Бекхем, Гейлі Бібер, Періс Гілтон, Менді Мур, Сіара, принцеса Діана та Б'янка Джаггер.
Варіантів весільних образів безліч, і часом це може навіть збивати з пантелику, але саме це й дає змогу знайти вбрання, яке ідеально відповідає вашому стилю. На щастя, історія весільної моди зберегла культових суконь, кожна з яких розповідає власну історію нареченої та її особливого дня.
Видання Instyle назвало 14 весільних суконь, які витримали випробування часом і залишаться в історії ще надовго, передає 24 Канал.
Хто є найкрасивішими нареченими всіх часів?
Б'янка Джаггер
Акторка Б'янка Джаггер на весіллі була у смокінгу Yves Saint Laurent і спідниці косого крою. Вибір капелюха з широкими крисами і вуаллю закріпив цей образ у модній історії як один із найпам'ятніших весільних образів.
Весілля відбулося в Сен-Тропе у 1971 році: дивіться фото
Ґрейс Келлі
Весільна сукня Ґрейс Келлі є найчастішим джерелом натхнення для сучасних зіркових наречених. Високий мереживний комір, довгі рукави, спідниця у формі дзвону з тафти, оздоблена вручну перлинами – образ, який одночасно вічний і елегантний.
Весілля американської акторки Грейс Келлі з князем Монако Реньє III у 1956 році: дивіться фото
Софія Річі Ґрейндж
Королева стилю clean girl Софія Річі обрала Chanel для створення не однієї, а трьох унікальних суконь для весілля з Еліотом Ґрейнджем на півдні Франції. На церемонію вона вдягнула розкішну сукню з високим коміром і вирізом халтер, з рваними краями. Сукня прикрашена тисячами вручну пришитих іридисцентних намистин і паєток. Всередині корсету вишиті ініціали пари та дата весілля світло-блакитними нитками.
Американська модель Софія Річі вийшла заміж у 2023 році: дивіться фото
Пріянка Чопра Джонас
На весільній сукні Пріянки делікатно вишиті повідомлення, присвячені батькам пари, даті весілля, гіндійській мантрі Om Namah Shivay та словам любові і співчуття. У смокінгу нареченого Ніка Джонаса навіть вшито маленький шматочок мережива із сукні нареченої, що символізує міцний зв'язок пари. Найбільш вражаючим елементом весільного образу Пріянки була майже 23-метрова тюлева фата, яку тримали кілька членів весільної команди, поки наречена йшла до вівтаря.
Індійська модель і акторка вийшла заміж у 2018 році: дивіться фото
Меґан Маркл
Для свого весілля з принцом Гаррі Меґан обрала класичну сукню від Givenchy, створену Clare Waight Keller, тодішньою креативною директоркою бренду. Вона надихалася весільною сукнею Одрі Гепберн з фільму "Забавне личко", що теж мала простий човноподібний виріз. На її п'ятиметровій шовковій тюлевій фаті були вручну вишиті квіти, що символізували країни Сполученого Королівства.
Меґан і Гаррі одружилися у 2018 році: дивіться фото
Соланж Ноулз
Ікона стилю прибула на весілля разом із нареченим Аланом Фергюсоном на парних білих вінтажних велосипедах. Її вихід став ще більш знаковим завдяки комбінезону Stéphane Rolland, у якому вона позувала для перших весільних фотографій. Вибір комбінезону з накидкою, замість традиційної сукні, зробив її образ незабутнім для наречених, які хочуть відійти від традицій.
Сестра Бейонсе вийшла заміж у 2014 році: дивіться фото
Кейт Міддлтон
Шлейф сукні Кейт Міддлтон був спроєктований так, щоб нагадувати квітку, яка розпускається, із дев'ятиметровим шлейфом. Мереживний ліф із V-подібним вирізом став найпопулярнішим дизайном і ввів сукню у категорію найзнаковіших весільних образів.
Весілля принца Вільяма і Кейт у 2011 році: дивіться фото
Прісцилла Преслі
Одружуючись з королем рок-н-ролу, Прісцилла зіткнулася з масовим інтересом папараці, тому весільну сукню вона купувала таємно. Акторка приміряла вбрання разом із другом Чарлі Ходжем, який вдавав її нареченого, і знайшла сукню просто на вішалці в невеликому весільному бутіку. Це була шифонова сукня довжиною до підлоги з високою талією та довгими рукавами з мережива. Весільний образ був доповнений популярною у 60-х пишною зачіскою та макіяжем "котяче око". Церемонія пройшла таємно в готелі Aladdin у Лас-Вегасі.
Прісцилла та Елвіс одружилися у 1967 році: дивіться фото
Вікторія Бекхем
Вікторія вийшла заміж за футболіста Девіда Бекхема у 1999 році. Співачка обрала розкішну сукню з шампанського шовку зі скульптурним корсетом.
Якою була на весіллі Вікторія: дивіться фото
Гейлі Бібер
Гейлі обрала сукню без плечей з низькою спинкою з мережива, яка мала перловий напис "Wedding Dress" на спині, а на валі – напис "Until Death Do Us Part".
Гейлі і Джастін одружилися у 2018 році: дивіться фото
Періс Гілтон
Для весілля Періс обрала замовлену у Oscar de la Renta сукню з довгими мереживними рукавами, прикрашену вишитими пресованими квітами, що переходили у пишну тюлеву спідницю. Фата також мала квіткову вишивку на підолі.
Періс вийшла заміж у 2021 році: дивіться фото
Менді Мур
Відмовившись від традиційної білої сукні, Менді обрала ніжно-рожевий тюль для свого весілля. Вона співпрацювала з дизайнерами Кейт і Лорою Малеві з Rodarte, створивши сукню кольору світлої троянди для весілля у задньому дворі у Каліфорнії. Ретро стиль багатоярусної сукні підкреслив жіночність із легким відтінком вінтажу.
Акторка Менді Мур вийшла заміж у 2018 році: дивіться фото
Сіара
Як обличчя бренду та подруга Пітера Дундаса, Сіара замовила у нього сукню Roberto Cavalli. Зазначалося, що у дизайнера було лише чотири місяці, щоб завершити роботу. Оскільки весілля з NFL-квотербеком Расселом Вілсоном відбувалося у англійському замку, Сіара хотіла, щоб сукня мала казковий вигляд. Вишивка з бісером у французькому і італійському стилях, широкі рукави – Сіара була як справжня весільна принцеса. Для вечірки нижній шар сукні зняли, залишивши напівспідницю, щоб пара могла танцювати всю ніч.
Американська співачка і футболіст Рассел Вілсон одружилися у 2016 році: дивіться фото
Принцеса Діана
Коли йдеться про культові весільні сукні, неможливо не згадати величезну тюлеву сукню принцеси Діани, у якій вона виходила заміж за принца Чарльза. Принцеса особисто звернулася до дизайнерів Девіда і Елізабет Емануель, щоб створити приголомшливу сукню з айворі шовку та старовинного мережива із 7,6-метровим шлейфом і вуаллю, яка тягнулася понад 140 метрів. Цей надмірний дизайн став символом декадансу 80-х і породив безліч наслідувань, хоча жодна сукня не зрівняється з її грандіозністю.
Як була одягнута на весілля Діана: дивіться фото